Sánchez diu que el 12-M és "una gran oportunitat per deixar enrere tots aquells que miren amb enyorança el 2017"

Pedro Sánchez veu en les eleccions al Parlament del 12-M "una gran oportunitat per passar pàgina i per deixar enrere la fractura que va representar l'any 2017 i tots aquells que miren amb enyorança el que va passar el 2017". Així ho ha assegurat aquest dimecres el president del govern espanyol durant la sessió de control al Congrés, a pregunta de Míriam Nogueras. Sánchez ha defensat la seva "aposta decidida per la convivència i l'autogovern" i ha "esperat" que "a partir del 12-M" Catalunya compti amb un president de la Generalitat socialista. La portaveu de Junts l'ha acusat d'"aparcar" els pressupostos de l'Estat "per fer-li més amena la campanya" a Salvador Illa. "És una decisió electoral, no de país", ha retret Nogueras.

En la seva pregunta, Míriam Nogueras ha criticat la decisió d'"aparcar" els pressupostos de l'Estat després de la convocatòria electoral a Catalunya. "Amb això ens diu que els pressupostos generals de l'Estat mai seran uns bons pressupostos per Catalunya, ni per avançar res", ha afirmat. I ha reblat: "No ha tingut coratge per presentar les seves prioritats abans de les eleccions a Catalunya, perquè no té cap projecte polític per Catalunya. Que continuaran sense pagar i xuclant a tots els catalans, com han fet tots els governs espanyols".

En aquest context, la portaveu de Junts que "l'any en què més es va respectar" Catalunya als pressupostos va ser el 2017, "l'any que teníem un Govern solvent i desacomplexat, l'any en què Puigdemont era president".

En el seu torn de rèplica, Pedro Sánchez s'ha centrat en les eleccions al Parlament, assegurant que "hi ha una gran lliçó que hem d'extreure, que Catalunya no pot avançar si ho fa sola i dividida", i que "cal apostar per la convivència". En aquest sentit, ha "esperat que el pròxim 12 de maig" els catalans "valorin aquesta política".

El president del govern espanyol ha reivindicat el "finançament i inversió pública rècords" del seu executiu a Catalunya, la taula de diàleg "per resoldre el conflicte polític", la reactivació de les comissions bilaterals o la "reducció de la conflictivitat institucional".

Retrets entre Feijóo i Sánchez per la corrupció

La sessió de control l'ha obert el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha retret la congelació dels pressupostos de l'Estat i també el 'cas Koldo'. "Si apliquéssim la seva vara de mesurar, li demanaríem que convoqués eleccions. I li presentaria una moció de censura perquè està ple de corrupció", ha dit el dirigent popular. L'ha advertit que, "si es nega a donar explicacions", impulsaran una "investigació parlamentària específica sobre el seu entorn més immediat".

En la seva resposta, Pedro Sánchez ha retret el cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso i que el PP hagi "assenyalat la Fiscalia, l'Agència Tributària i els mitjans de comunicació". El president espanyol ha instat Feijóo a "plantar cara a la corrupció i exigir-li la dimissió a Ayuso com a presidenta de la Comunitat de Madrid".