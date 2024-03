ERC i PSOE pacten no reunir la taula de negociació de governs fins després del cicle electoral del 12-M i el 9-J

ERC i PSOE han pactat no reunir la taula de negociació dels dos governs fins després del cicle electoral, marcat per les eleccions al Parlament del 12-M i les europees del 9-J. Tal com ha pogut saber l'ACN, tant a Palau com al govern espanyol coincideixen que no té sentit forçar ara una trobada d'aquest òrgan de negociació bilateral, en plena precampanya. L'acord signat entre ERC i PSOE per investir Pedro Sánchez inclou que la taula s'havia de tornar a reunir abans que acabés el primer trimestre de 2024 (és a dir, la setmana que ve com a tard). Des de la Generalitat insisteixen que no volen cap reunió que només sigui "una foto", i que ara mateix no hi ha cap acord tangible nou, un cop aprovada la llei d'amnistia.

Posteriorment, en un comunicat conjunt d'ERC i PSOE, les dues formacions han assenyalat que s'han reunit de forma "discreta i periòdica" en l'espai entre els partits per avançar en la situació política des de l'acord d'investidura. I remarquen que les reunions s'han fet amb un "mecanisme internacional" que té les funcions d'acompanyar, verificar i fer el seguiment de tot el procés de negociació.

Pel que fa a la suspensió de la reunió pública de la taula de diàleg entre els dos governs prevista per a aquest trimestre, els dos partits afirmen que en anteriors convocatòries electorals també s'havia suspès.

"Tots els actors implicats aposten pel diàleg i la negociació continua com a forma per trobar una solució política", conclou el comunicat conjunt.