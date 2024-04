Sánchez avança que l'Estat donarà suport a l'ingrés de Palestina com a membre de ple dret de les Nacions Unides

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha apuntat aquest dimecres que l'Estat donarà suport a l'ingrés de Palestina com a membre de ple dret de les Nacions Unides, però ha destacat que "també és necessari avançar en el reconeixement d'Israel per part dels seus veïns" perquè "el reconeixement mutu és la clau per trobar una solució duradora". "Israel i Palestina necessitaran molt de suport internacional per recórrer el camí de la pau, i Espanya estarà amb ells", ha dit.

Sánchez ha fet aquestes manifestacions en roda de premsa amb el ministre d'Exteriors de Qatar en el tram final d'una gira on ha defensat la solució dels dos estats per a Israel i Palestina.

"Per això cal celebrar una conferència internacional de pau tan aviat com sigui possible i reclamar la unificació de Gaza i Cisjordània, incloent-hi Jerusalem Est, sota una Autoritat Nacional Palestina revitalitzada", ha dit.

També ha fet una nova crida per a un alto el foc "permanent" a Gaza, i ha apuntat que la Unió Europea ha de construir ponts amb els països àrabs per trobar fórmules que portin a la pau.

"No podem permetre que la història es repeteixi", ha dit, i "cal redoblar els esforços per construir més espais de diàleg".

En aquest marc, ha recordat el perill de l'extensió del conflicte. "Els enfrontaments al Líban són tremendament preocupants" i "qualsevol error de càlcul pot tenir conseqüències fatals".