Ferran Palau publica el senzill ‘Aquí no hi ha truc’ que formarà part del seu àlbum ‘Plora aquí’

El compositor i cantant Ferran Palau ha estrenat aquest dimarts ‘Aquí no hi ha truc’ (Hidden Track Records), avançament del seu nou àlbum ‘Plora aquí’, que publicarà aquest mes de maig. Ferran i el segell estrenaran el disc, que inclou 13 temes, en vinil i CD a botigues físiques el 3 de maig abans de la sortida a les plataformes, que serà el 23 de maig. A més d'iniciar una gira, Ferran estrenarà un nou curtmetratge dirigit per Pablo Maestres i produït per Roma, Superprime i Hidden Track Records. El curt s'estrenarà el 22 de maig al Cinema Phenomena, nit anterior a la sortida oficial del disc a les plataformes digitals.

A través d’un comunicat, Ferran Palau confessa que durant la gravació d'aquest àlbum, ha recuperat la sensació d'innocència dels seus primers anys amb Anímic, quan s'enfronta als reptes sense tenir clar el camí a seguir.

El maig marcarà l'inici d'una nova gira de Ferran Palau i la seva nova banda, amb concerts confirmats a Madrid, País Basc, Saragossa, Barcelona, Vilanova i la Geltrú (VIDA), Girona, Tarragona, Lleida, Balears, València i Andorra, entre d’altres.