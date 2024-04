L’exèrcit espanyol es prepara per a la guerra a l’est d’Europa en un any de creixent tensió

En un altre moment potser hauria sonat estrident la frase clau del missatge que l’Estat Major de la Defensa (EMAD) va deixar a les xarxes socials a primera hora del matí del passat 11 de març: «Si volem estar preparats per combatre a Europa de l’Est...». Però en aquest inici d’any de creixent tensió a Europa la frase encaixa. És una constatació de cap a on miren les Forces Armades, al mateix temps que Espanya encapçala un battlegroup (brigada) de l’OTAN a Eslovàquia i pren part en unes gegantesques maniobres de l’Aliança Atlàntica en un hipotètic front d’Europa Oriental.

Prop de 15.000 militars espanyols estan enguany implicats en labors d’ensinistrament, preparació o seguiment que d’una forma o una altra tenen a veure amb un conflicte en un front europeu de l’Est, calcula -sense recompte oficial- un alt càrrec uniformat de Defensa. Si bé l’orientació no és nova, perquè ja s’han complert dos anys d’invasió a Ucraïna i de renovada amenaça russa, sí que es considera aquesta font, «la major concentració d’energies» espanyoles cap al «flanc Est» des de les guerres dels Balcans als 90.

L’EMAD va llançar el missatge en qüestió en comentar unes fotos de soldats espanyols creuant en petites embarcacions una canella del riu Vístula. «El Grupo Táctico Acorazado Málaga duu a terme una voga sobre curs d’aigua a Bernowo Piskie Training Area Polònia secundats per sapadors del Regne Unit al costat d’integrants del Batallón de zapadores X. Si volem estar preparats per combatre a Europa de l’Est és fonamental la instrucció i ensinistrament en pas de cursos d’aigua», deia el tuit.

Aquesta forma directa de parlar forma part del nou relat de l’ambient que regna a Europa, l’alerta que, d’una altra manera, difonen polítics com Emmanuel Macron, Josep Borrell, Donald Tusk o Ursula von der Leyen.

Sobre què han estat fent militars espanyols trepitjant aquest escenari polonès tampoc hi ha massa sorpreses: l’any 2023 ja va estar marcat per desplegaments de carros Leopard a Estònia, caces al Bàltic, un radar de l’exèrcit de l’Aire a la costa del mar Negre i unitats navals al Mediterrani Oriental i el mar del Nord entre altres missions OTAN de dissuasió, i 2024 no és menys.

Major desplegament

L’endemà d’emetre l’EMAD el tuit en el qual tan clarament parla d’entrenar per lluitar a l’Est, sortia amb avió la tercera rotació del contingent espanyol desplegat a Eslovàquia, formada pel batalló Zamora I/29 de la Brigada Ligera Aerotransportada i per personal de la Caserna General Terrestre d’Alta disponibilitat.

Ja estan enviats 750 militars i 250 vehicles. Són part de la Força de Resposta Ràpida de l’OTAN, sobre el reforç del qual es va parlar al juny del 2022 a la cimera que l’Aliança va celebrar a Madrid. I és la plasmació operativa del lideratge espanyol, avançat en el seu moment per El Periódico i que es consolidarà al juliol, d’un battlegroup OTAN a Eslovàquia, part de la nova dissuasió incrementada davant Rússia.

I, al temps, disparaven amb foc real els soldats del Grup Tàctic Cuirassat Màlaga en un altre exercici a Polònia, la Operació Cohesió. Simultàniament, artilleria autopropulsada espanyola disparava també els seus projectils en un camp d’entrenament de Letònia, integrats al battlegroup que l’Aliança Atlàntica té desplegat a aquest país.

Hi ha hagut moltíssima activitat al març. El mateix dia 12, el cap de l’Estat Major eslovac, general Daniel Zmeko, es reunia a Madrid amb el seu homòleg espanyol, l’almirall Teodoro Esteban López-Calderón, per parlar del desplegament espanyol al país centreeuropeu, que té frontera amb Ucraïna.

Tenint en compte que l’Armada prepara l’enviament d’una brigada d’Infanteria de Marina a Romania per contribuir a l’assegurament del país davant Rússia, i que aquesta Setmana Santa també ha enlairat una nova rotació de 150 membres de les Forces Aèries per prendre part en el Destacament Aeri Tàctic Vilkas, de patrulla aèria sobre Lituània, el desplegament de militars espanyols en sòl europeu no té precedents en sis lustres.

Grans maniobres

Entre altres raons perquè suma en aquest desplegament la participació espanyola en les majors maniobres militars terrestres de l’OTAN en sòl europeu des de 1988, quan encara existia l’URSS. A les Steadfast Defensar 24 participen 32 països i 90.000 soldats aliats. El joc de guerra traça un front imaginari, una línia obliqua des de l’Àrtic fins a l’estuari polonès de Szczecin, i d’aquí fins a Turquia, davant Bielorússia, Ucraïna i el mar Negre.

«Després de la invasió a gran escala d’Ucraïna per part de Rússia el 2022, els aliats han enfortit encara més la dissuasió i la defensa de l’OTAN, creant els plans de defensa més complets des del final de la Guerra Freda», explica l’Aliança en un comunicat.