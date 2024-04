Aragonès defensa al Senat l'amnistia, el finançament singular i un referèndum: "Per molt que es cridi, són inevitables"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat al Senat la llei d'amnistia, així com el finançament singular i un referèndum: "Per molt que es cridi, són inevitables". Durant la comissió general de les Comunitats Autònomes, que ha debatut l'amnistia aquest dilluns al Senat, el president del Govern ha insistit en la llei que ha de permetre "mirar endavant" i consolidar la via de la negociació. Aragonès ha reiterat que diversos dirigents socialistes -i ha nombrat Salvador Illa i Miquel Iceta, entre d'altres- van dir que l'amnistia seria "impossible". El president també ha criticat "l'autoritarisme" de l'Estat, i ha instat Espanya a seduir Catalunya "democràticament", i no a través de la "imposició".

Aragonès ha celebrat que l'amnistia serà una "realitat", i ha donat per fet també el finançament singular així com el referèndum. El president ha argumentat que, si abans hi havia ministres i dirigents socialistes com Illa o Iceta que negaven l'amnistia, i que ara serà efectiva, la situació es repetirà amb l'eix del finançament i de la votació per resoldre el conflicte polític.

En una atenció als mitjans posterior, i després d'escoltar les intervencions de la resta de presidències autonòmiques, Aragonès ha reafirmat que l'amnistia serà una "realitat" malgrat els "crits, insults" i la "falta d'arguments" del PP.

Aragonès ha respost la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per dir que si Catalunya "necessita tant" Espanya, per què l'Estat no permet que la ciutadania catalana pugui gestionar tots els seus impostos? "És una contradicció".