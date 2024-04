El Senat aprova l'informe que titlla l'amnistia de "cop mortal" al model constitucional entre retrets d'Aragonès i Ayuso

El Senat ha aprovat aquest dilluns l'informe de la comissió de les comunitats autònomes que titlla l'amnistia de "cop mortal" contra el model constitucional de l'Estat. La cambra alta, on el PP té majoria absoluta, ha avalat el text després d'un debat de més de cinc hores que ha sumat les veus del president del Govern, Pere Aragonès, i de set presidents autonòmics populars. L'octubre passat, una reunió similar de l'òrgan va congregar una dotzena de presidents del PP, que van qualificar l'amnistia com "una aberració i un atropellament". En aquesta ocasió, el debat ha servit perquè Aragonès reiteri la seva aposta per un referèndum davant els dirigents del PP que, encapçalats per Ayuso, han atacat novament contra els riscos de l'amnistia.

Un cop aprovat el redactat de l'informe, que sosté que la llei d'amnistia suposa el "pitjor atemptat contra la seguretat jurídica que s'ha produït a Espanya des de 1978", aquest s'incorporarà a l'expedient que el Senat remetrà al Congrés juntament amb la llei d'amnistia quan es voti. El document, que ha reunit 36 vots a favor, 24 en contra i cap abstenció, s'uneix així a la resta d'avaluacions que el PP ha demanat sobre la norma, entre elles, la de la Comissió de Venècia.

La defensa d'Aragonès

Més enllà de l'informe, la reunió de la comissió ha servit com a caixa de ressonància de les posicions dels diferents governs davant l'amnistia. El debat ha començat amb el discurs del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha fet una defensa tant de la llei d'amnistia, com de la seva proposta de "finançament singular" i de l'exigència d'un referèndum d'autodeterminació. "Per molt que es cridi, són inevitables", ha apuntat. A diferència del mes d'octubre, en acabar el seu torn Aragonès s'ha quedat a la sala escoltant els discursos de la resta de presidents, que han comparegut en ordre d'aprovació dels seus estatuts.

ACN

Durant la seva intervenció, Aragonès ha insistit que la llei ha de permetre "mirar endavant" i consolidar la via de la negociació amb l'Estat. El president ha recordat també que diversos dirigents socialistes -ha nomenat Salvador Illa i Miquel Iceta, entre d'altres- van dir que l'amnistia seria "impossible". El president també ha criticat "l'autoritarisme" de l'Estat, i ha instat Espanya a seduir Catalunya "democràticament", i no a través de la "imposició".

Crítiques d'Ayuso

Un cop ha acabat la seva intervenció, Aragonès ha escoltat una lletania de crítiques i atacs a la llei acordada entre el PSOE, Sumar, ERC i Junts, i a la relació establerta entre Pedro Sánchez i l'independentisme. "Estem davant d'un cop a la unitat nacional, la democràcia i l'estat de dret, programat i per etapes, que serà imparable si no actuem a temps", ha dit la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Catalunya és de tots, igual que Madrid, però cap de les dues regions és disponible, senyor Aragonès, Catalunya no és una nació sobirana", ha reblat.

"La sobirania nacional resideix al poble espanyol, és única i indivisible, no és disponible", ha afirmat la presidenta en un discurs on també ha avisat dels riscos que tindria la independència per als catalans i l'economia. A parer seu, la unitat que marca la constitució ha de ser "cosa de tots". "El que sigui de Catalunya és cosa de tots, preguntar a una part el que no pots fer amb ella és tant il·legal com insultat", ha lamentat la presidenta.

Altres dirigents autonòmics, com el murcià Fernando López Miras, han dit que l'amnistia "torpedeja" els "èxits de la transició" en una norma "redactada pels delinqüents". "Els espanyols no es mereixen això", ha dit. "Als ciutadans en general, i en particular als de la Comunitat Valenciana ni se'ls troleja i se'ls humilia, se'ls respecta", ha afirmat per la seva part el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Per part de l'Aragó, Jorge Azcón, ha remarcat que dels seus ciutadans "no se'n riu ningú". "Qui es vulgui burlar dels aragonesos, l'únic que fa és demostrar la seva nanesa política", ha asseverat.