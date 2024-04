Illa admet que es va reunir una vegada amb Koldo García però afirma que el Ministeri no li va comprar res

L'exministre de Sanitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat aquest dilluns davant la comissió d'investigació de les mascaretes del Congrés que tots els contractes del Ministeri de Sanitat durant la pandèmia van complir rigorosament la normativa. Segons Illa, el ministeri va actuar de manera "prudent, responsable, diligent i eficaç" en la compra de material sanitari durant la pandèmia, i "avui, quatre anys després, sabem que vam actuar de forma correcta, malgrat que n'hi va haver uns quants que es van aprofitar d'aquella situació". Illa ha admès que es va reunir amb l'assessor Koldo Garcia "una sola vegada", però "li va indicar quin era el procediment", i el seu equip "no li va comprar res".

Illa ha lliurat al Congrés un informe de 32 pàgines sobre els contractes del Ministeri de Sanitat durant la pandèmia, que recorda que els contractes van superar una doble fiscalització per part de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

També que els materials es van adquirir "a preus molt competitius als mercats" i "sensiblement inferiors als d'altres administracions i entitats espanyoles que estaven comprant en aquelles dates".

A més, segons el document, el Ministeri va desplegar un sistema de control de qualitat i seguretat que incloïa inspecció de documents, verificacions de qualitat en origen, assaigs a la destinació i un sistema d'alertes amb les CCAA.

L'exministre ha recordat que fa quatre anys "la prioritat era doblegar la corba i salvar el màxim de vides possibles" en el marc d'una "crisi sense guió" que va agafar tothom "desprevingut".

Aleshores, ha destacat, "la condició humana va ser la pauta general molt majoritària" i les administracions buscaven material per plantar cara al virus.

En aquest sentit, ha destacat que tots els països van anar a buscar aquest materialment fonamentalment a la Xina i paral·lelament rebien "múltiples ofertes de particulars, empreses i intermediaris".

"Moltes d'aquestes protestes eren fetes per oportunistes, amb preus desproporcionats i algunes es van considerar intents d'estafa", ha recordat, i per canalitzar-les "es van establir bústies de correu" i se les va sotmetre a una anàlisi "rigorós" de "solvència, aspectes tècnics i preus".

Gràcies a aquest esforç, segons Illa, es van poder tancar les primeres compres 6 dies després de la declaració de l'estat d'alarma, i en 20 dies es van tancar 28 contractes de compra per al subministrament de 6 mesos per un import de 750 milions d'euros.

Per tot, segons Illa, el Ministeri de Sanitat va actuar de manera "prudent, responsable, diligent i eficaç en la tasca d'assegurar que el sistema sanitari disposés de material sanitari".

"El virus va fer emergir el millor de la societat espanyola i el pitjor d'uns pocs, difícils de detectar en aquells moments, per a totes les administracions", ha conclòs.

Rufián, a Illa: "Com és possible que un xòfer fos un dels principals proveïdors de material sanitari en plena pandèmia"

Al seu torn, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha retret a Salvador Illa el rol que va jugar l'exassessor Koldo García durant la pandèmia. "Com és possible, amb tot el respecte als xòfers, que el xofer d'un ministre acabi sent un dels principals proveïdors de material sanitari durant la pandèmia. Jo crec en l'ascensor social i la meritocràcia, però si controlava tant, com és possible", ha afirmat durant la compareixença del líder del PSC a la comissió d'investigació de la cambra sobre la compra de material en la crisi sanitària. Rufián també ha carregat contra Illa per voler fer un "acte de campanya" amb l'aparició per parlar del 'cas Koldo'. "Està aquí com a exministre, no com a candidat", li ha dit.

De fet, l'interrogatori de Rufián a Illa ha tingut diversos moments d'estira-i-arronsa per les argumentacions d'Illa en un context marcat per les eleccions catalanes del 12-M, la campanya de la qual començarà aquesta setmana. "Li recordo que està aquí com a exministre i no com a candidat a president de la Generalitat", li ha recriminat el republicà. "Ja ho sé, no he vingut per voluntat pròpia, li asseguro", l'ha rebatut el socialista.

En la mateixa línia, Rufián ha criticat que Illa deixés el ministeri per presentar-se a les eleccions catalanes del 2021. "Vostè ha dit que no va voler fer política durant la pandèmia, però per no voler fer política, va deixar el ministeri per presentar-se a una campanya electoral", li ha recordat. "Em nega vostè el dret a presentar-me a unes eleccions?", l'ha interromput Illa. "No hi ha res més polític que presentar-se a una campanya", ha respost Rufián.

"Vostès comerciaven amb empreses a l'altra punta del món que venien material 600 vegades més car que material d'empreses de Toledo. Què diu? Que no sabia res? Què són errors i passava per allà? Que tot era molt complicat? Ha d'entendre que és un càrrec públic amb una enorme responsabilitat. Entenc que era complicat fer-ho tot bé, però també fer-ho casi tot tan malament", ha conclòs Rufián.

Nogueras: "Vostè no estava preparat i va acabar desbordat"

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha retret a l'exministre de Sanitat que no confiés en la Generalitat "que ara vol presidir", no fos capaç d'afrontar el "descontrol" a altres comunitats, i centralitzés la gestió de la pandèmia de coronavirus en el seu mandat. Durant la compareixença d'Illa a la comissió d'investigació de les mascaretes del Congrés, Nogueras, ha afirmat que el primer secretari del PSC "no estava preparat i va acabar desbordat". "Vostè va ser el màxim responsable d'una gestió que ha estat considerada de les pitjors a nivell internacional", perquè "no tenia ni l'estructura, ni les eines, ni la capacitat, ni el coneixement ni el personal adequat per gestionar amb èxit" la situació, ha dit.

Nogueras ha recordat a Illa que les dades, informes i estudis "disten molt" de la versió que ha donat al Congrés dels Diputats, perquè els resultats dels comptes del Ministeri de Sanitat, segons la portaveu de Junts, estan lluny de poder-se considerar "eficients". Segons Nogueras, Illa va ser "el principal responsable de la manca de transparència, de previsió i de rigor, i fins i tot de la frivolitat en la gestió dels diners públics".

La portaveu de Junts ha recordat que la Generalitat li va demanar de manera "insistent i reiterada" recuperar el control de la gestió. "Les dades objectives confirmen que la decisió de centralitzar va generar una política totalment arbitrària, descontrol i falta de transparència", ha dit.

Segons Nogueras, "prioritzar Madrid" en aquesta gestió "va ser un error".Illa, per la seva banda, ha afirmat que "no hi va haver cap recentralització", sinó que es va establir un sistema de "compra centralitzada" que impedia, entre altres, que els proveïdors venguessin material fora de l'Estat i que aquest material es dediqués únicament a finalitats sanitàries. "Això no impedia que cap comunitat autònoma comprés el material que considerava oportú", ha dit l'exministre.