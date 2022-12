Quatre persones, incloent-hi un exeurodiputat, han sigut arrestades aquest divendres a Brussel·les en el marc d’una investigació realitzada per un jutge financer sota les sospites de pràctiques de corrupció per part d’un «país del Golf» en el si del Parlament Europeu, segons ha anunciat l’oficina del fiscal federal belga.

El país no és esmentat per la fiscalia. Segons el diari belga ‘Le Soir’, és Qatar, els funcionaris del qual haurien intentat corrompre un socialista italià electe que va ser eurodiputat del 2004 al 2019. La investigació apunta, entre altres coses, actes de «corrupció» i «blanqueig de capitals» en banda organitzada, segons un comunicat de premsa de la fiscalia.

Durant diversos mesos, els investigadors belgues «van sospitar que un país del Golf estava influint en les decisions econòmiques i polítiques del Parlament Europeu, pagant importants sumes de diners o oferint importants regals a tercers amb una posició política i/o una estratègia significativa» dins d’aquesta institució.

Registrades 16 propietats

La identitat dels arrestats no ha sigut revelada per l’oficina del fiscal federal, que té jurisdicció a Bèlgica per a casos de terrorisme i crim organitzat. Divendres al matí, com a part d’aquesta investigació d’un jutge de Brussel·les, la policia ha portat a terme 16 registres en diversos municipis de la capital belga (on té la seva seu el Parlament Europeu).

A més de les quatre detencions, la policia ha aconseguit «uns 600.000 euros en efectiu», així com «equips informàtics i telèfons mòbils» el contingut dels quals serà analitzat. «Aquesta operació estava dirigida en particular als assistents parlamentaris que treballaven al Parlament Europeu. Entre els detinguts hi ha un exparlamentari europeu», indica, a més, la fiscalia.