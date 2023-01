Les últimes paraules de Benet XVI al seu llit de mort, abans de morir, van ser «Jesus, ich liebe dich» («Jesús, t’estimo», en alemany), segons informen alguns mitjans, com ‘La Nación de Argentina’. El seu funeral tindrà lloc aquest dijous, 5 de gener, a les 9.30 hores a la plaça de Sant Pere i el presidirà el papa Francesc. Des d’aquest dilluns, 2 de gener, tots els fidels que ho desitgin podran anar a acomiadar-se de Benet XVI.

Durant aquests dies també ha transcendit el testament de Ratzinger, que va deixar escrit el 2006. El més interessant del breu testament del Pontífex alemany es podria resumir amb el paràgraf següent: «Des de fa seixanta anys, acompanyo el camí de la teologia, especialment de les ciències bíbliques, i amb la successió de les diferents generacions he vist esfondrar-se tesis que semblaven inamovibles i resultar meres hipòtesis: la generació liberal (Harnack, Jülicher, etc.), la generació existencialista (Bultmann, etc.), la generació marxista. He vist i veig com de la confusió d’hipòtesis ha sorgit i torna a sorgir la part raonable de la fe. Jesucrist és veritablement el camí, la veritat i la vida, i l’Església, amb totes les seves insuficiències, és veritablement el seu cos».

Tot just morir Benet XVI, l’arquebisbe Georg Ganswein, secretari privat de l’emèrit, va trucar per telèfon al papa Francesc per avisar-lo que havia mort. Deu minuts després, el Papa va ser el primer a arribar al seu llit de mort per donar-li una benedicció final i resar en silenci al costat del seu cos ja sense vida.