El dispositiu policial per detenir Ovidio Guzmán, fill de l’empresonat narcotraficant Joaquín ’el Chapo’ Guzmán, es va saldar aquest dijous amb la mort de fins a 29 persones, entre elles 10 militars, segons ha confirmat aquest divendres el Govern de Mèxic. D’entre els morts, 19 eren «transgressors de la llei», membres del crim organitzat que van intentar impedir mitjançant l’ús de les armes la recaptura del criminal, un dels homes més buscats pels Estats Units.

Así atraparon a #OvidioGuzman, el hijo de El Chapo y líder del Cartel de Sinaloa, México.

pic.twitter.com/DlGov31LXh — Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) 6 de enero de 2023

El president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, ha negat que Washington estigui involucrat en la captura de Guzmán i que tingui alguna cosa a veure amb la visita del president nord-americà Joe Biden al país amb motiu de la Cimera de Líders d’Amèrica del Nord. «Actuem amb autonomia, amb independència, sí que hi ha cooperació i n’hi continua havent, però les decisions les prenem com a govern sobirà, independent, i aquestes decisions les prenem en el gabinet de seguretat», ha assegurat aquest divendres el mandatari.

El fill del ‘Chapo’ va ser detingut dijous passat a la matinada a Culiacán, al nord-oest de l’estat de Sinaloa. El dispositiu policial va degenerar en una batalla campal per tota la ciutat que es va acabar saldant amb múltiples víctimes, tot i que cap membre de la societat civil. Vint-i-una persones més van ser detingudes en el curs de la violenta operació, segons ha informat aquest divendres el secretari general de Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, en un roda de premsa.

Extradició als EUA

El Govern mexicà ha reconegut que hi ha una sol·licitud d’extradició als EUA, que el desembre del 2021 va oferir una recompensa de fins a 5 milions de dòlars per informació per a la captura. Washington l’acusa de delictes relacionats amb la conspiració per exportar i vendre drogues en territori nord-americà.

Tot i així, López Obrador també ha advertit que no s’extradirà el buscat criminal de manera precipitada. «[L’extradició] és un procés. Se’n fa la sol·licitud per part del Govern, en aquest cas dels EUA, però s’han de presentar les proves i ja els jutges a Mèxic decideixen», ha remarcat el president.

L’Executiu mexicà ha apuntat que té elements per portar Ovidio Guzmán davant els tribunals per delictes contra la salut (narcotràfic) i relacionats amb armes de foc. La titular de la Secretaria de Seguretat i Protecció Ciutadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, ha dit que també hi ha investigacions relatives a la possibilitat que el detingut i altres persones haguessin comès delictes relacionats amb la delinqüència organitzada.

Arsenal confiscat

Guzmán, també conegut com ‘el Ratón’, és presumpte líder de la fracció criminal de Los Menores, afí al càrtel de Sinaloa. Després de la detenció va ser traslladat durant la jornada de dijous a la capital mexicana i posteriorment va ingressar en el Centre Federal de Readaptació Social número 1 Altiplano. Conegut també com el penal d’Almoloya, aquesta presó ubicada a l’Estat de Mèxic és la mateixa en la qual el seu pare va ser reclòs i de la qual es va escapar el 2015.

En l’anunciada operació, les forces policials es van apoderar d’un veritable arsenal amb 4 fusells de franctirador Barrett calibre 50 i 6 metralladores més del mateix calibre, 26 armes i 13 vehicles, carregadors, cartutxos i equip tàctic. Quaranta camionetes més van ser inutilitzades, 26 de blindades. «L’Estat mexicà donarà tot el suport a les famílies dels morts», ha garantit el secretari Sandoval, que va agrair als militars l’acompliment d’una nova gesta contra les bandes organitzades de narcotraficants que operen des de fa dècades al país.