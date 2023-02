Una intensa onada de fred està afectant el nord-est dels Estats Units i l’est del Canadà aquest cap de setmana. Moltes zones estan arribant a temperatures polars que suposen nivells rècord i condicions perilloses per a les persones.

A Nova York, el termòmetre de Central Park ha arribat a marcar -16 graus i el fred ha obligat les autoritats a buscar refugi per a les persones sense llar. A Boston, els termòmetres s’han desplomat fins als -34 ºC i es recomana a les persones no sortir de casa a no ser que sigui estrictament necessari.

Les escoles a Boston i Worcester, Massachusetts, les dues ciutats més grans de Nova Anglaterra, van tancar divendres per risc d’hipotèrmia i congelació.

Sensació de fins a -78 ºC a New Hampshire

Aquest fred polar àrtic ha provocat que a l’estat de New Hampshire la sensació tèrmica hagi arribat als -78 ºC, segons el Servei Meteorològic dels Estats Units (NSW).

El fred també arriba al Canadà

Al Canadà també s'estan registrant temperatures molt semblants a les dels Estats Units. L’Executiu ha arribat fins i tot a emetre alertes pel fred extrem en gran part de Quebec i a les províncies marítimes, on han arribat als -40 i -50 ºC segons les regions.

A l’aeroport internacional de Mont-real la temperatura ha baixat fins als -29 graus, tot i que la sensació tèrmica va ser significativament encara més baixa: de -41 ºC.