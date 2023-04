Donald Trump s'ha declarat no culpable dels 34 delictes de falsificació de documents que li imputa la Fiscalia en el cas del presumpte suborn a l'actriu porno Stormy Daniels, segons publiquen diversos mitjans. Durant la campanya presidencial del 2016, Trump hauria pagat diners a l'actriu perquè no divulgués la relació que havia tingut amb ella deu anys abans. L'expresident dels EUA ha arribat cap a les set de la tarda hora catalana al tribunal de Nova York, on ha quedat formalment detingut. Es preveu que un cop se li han llegit els càrrecs que se li imputen, el jutge Juan Merchan el deixi en llibertat. El fiscal del districte de Manhattan, Alvin Bragg, ha anunciat una roda de premsa posterior a la compareixença.