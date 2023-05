Els líders del G-7 han accentuat el seu suport a Ucraïna en un conflicte sense final a la vista i en vigílies d’una contraofensiva sobre la qual hi ha tantes expectatives que serà difícil no defraudar-les. També s’han compromès el primer dia de la cimera que té lloc des d'avui al Japó a accentuar l’asfíxia econòmica aplicada a Moscou. Per al primer punt n’hi ha prou amb les economies capitalistes més destacades del món, però el segon és inviable sense la contribució d’un món en desenvolupament que conserva els llaços amb Rússia.

Per Hiroshima, seu de la cimera, hi passarà diumenge Volodímir Zelenski, programat primer en videoconferència i confirmat en persona després d’intensos rumors. El president ucraïnès, que es reserva el mediàtic colofó, hi anirà amb un avió francès des de l’Aràbia Saudita, penúltima etapa de la frenètica campanya diplomàtica per obtenir suports.

El comunicat conjunt afirma que els 7 membres (els Estats Units, el Canadà, el Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya i el Japó) faran «nous passos» per assegurar el fracàs de l’agressió russa. «Això afecta les exportacions de maquinària industrial, eines i altra tecnologia que Rússia utilitza per reconstruir la seva indústria bèl·lica», aclareix. També es limitaran les compres de metalls i diamants que engreixen les arques de Moscou.

Un problema seriós per a l’eficàcia de les sancions és l’arribada indirecta a Moscou de mercaderies. L’examen de les dades duaneres d’Alemanya revela un increment notori de les seves exportacions als països veïns de Rússia i hi ha sospites que aquests siguin només una etapa intermèdia per arribar després a territori rus. Un altre problema, sense solució a la vista, és el desinterès de països com l’Índia, el Brasil i la Xina per rebaixar el comerç amb Rússia.

Noves mesures punitives

L’aclariment és pertinent perquè a Brussel·les creix el temor que els Estats Units perdin l’interès si Ucraïna no aconsegueix avanços significatius sobre el camp de batalla. El seu compromís en matèria de sancions es manté incòlume. Avui ha anunciat la inclusió de 70 entitats russes en la seva llista negra de les exportacions i 300 càstigs addicionals a 300 individus i entitats que ajuden Rússia a regatejar les sancions. El Regne Unit prohibirà les exportacions de diamants, coure, alumini i níquel russos. I el Canadà sancionarà desenes d’individus i companyies per proporcionar tecnologia bèl·lica a Moscou i violar drets humans. No han anunciat novetats Itàlia, Alemanya ni França, a l’espera que la UE reveli el seu pròxim paquet de càstigs.

La jornada havia començat amb la visita dels líders al museu i memorial de la pau d’Hiroshima, aixecats per recordar els 140.000 morts per la bomba nuclear que els Estats Units hi van llançar fa 80 anys. També han pogut conversar amb els supervivents d’aquesta barbàrie, dipositaris d’un ferri compromís per la pau i amb un discurs sense gens de rancor que torna la fe en l’ésser humà.

La cimera és observada amb recel indissimulat per la Xina. Una reunió internacional al Japó amb els Estats Units anticipa una allau de pals. L’ambaixada a Tòquio, alertada pels «moviments negatius» de les vigílies, ha demanat que no es converteixi l’esdeveniment en «un espectacle polític» contra la Xina.

La premsa nacional ha sigut més bel·ligerant. Un editorial del diari ‘Global Times’ emfatitza les diferències entre el G-7 i la cimera a Xi’an, bressol dels guerrers de Terracota, amb representants de cinc països de l’Àsia central. La segona, jutja, és un exemple de sa multilateralisme, respecte i tolerància. En la primera, en canvi, «un grup exclusiu i tancat provoca antagonisme i confrontació». «El pensament hegemònic nord-americà imposa l’elecció als països no occidentals, i divideix un món divers en aliats, peons geopolítics, oponents i fins i tot enemics», afegeix.