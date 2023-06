Almenys deu persones han resultat ferides aquest dijous en nous atacs contra la regió russa de Bélgorod, situada a la frontera amb Ucraïna, segons afirmen les autoritats locals, que també han recalcat que "no hi ha enemics" a la zona.

El governador regional, Viacheslav Gladkov, ha explicat que "hi ha un atac massiu amb artilleria", i ha afegit que "les vides dels civils estan amenaçades", abans d'especificar que vuit persones han resultat ferides a Shebekinski, mentre que altres dues han resultat ferides a Novopetrovka.

"Si fes falta una evacuació urgent, traslladarem equipament a les seves llars. No publiquin els punts de concentració, ja que podrien ser objectiu per a les persones que estan disparant contra civils, inclosos infants", ha manifestat el governador, que ha assegurat que hi haurà trasllats de població "una vegada la situació es calmi".

En aquest sentit, ha avançat que "200 persones" seran traslladades a Penza, mentre que el dissabte seran evacuades 600 persones a Kaluga i Yaroslavl. Per la seva banda, el govern regional de Bélgorod ha negat que les forces ucraïneses hagin arribat a creuar la frontera i ha afirmat que "diversos canals de Telegram han difós informació falsa" sobre aquest punt.

Les autoritats de Rússia han afirmat aquest dijous que la situació a la ciutat de Shebekisnki, situada a la regió de Bélgorod, és "difícil" i han confirmat que s'han registrat nous atacs amb artilleria, tot i que també han negat que les forces ucraïneses hagín aconseguit creuar la frontera.

"La situació al districte de Shebekinski és difícil en aquests moments. Hi ha atacs amb artilleria i s'escolta soroll de batalla. Les Forces Armades de Rússia estan treballant, però no hi ha irrupció per part de les Forces Armades d'Ucraïna", han resolt, tal com ha recollit l'agència russa de notícies Interfax.

Les autoritats russes ja van anunciar la setmana passada una "reubicació" temporal dels habitants de nou localitats de la zona després de l'atac perpetrat per homens armats a Bélgorod, que va deixar almenys un mort i més d'una desena de ferits.

Moscou va acusar les Forces Armades ucraïneses dels atacs a Bélgorod, escenari d'un increment dels atacs amb artilleria i drons durant les últimes setmanes, si bé el Govern d'Ucraïna es va desvincular dels fets i l'autoria va ser reclamada pel grup Moviment Nacional de la Legió Lliberteu de Rússia.