Els Estats Units i la Xina busquen "estabilitzar" relacions malgrat la seva rivalitat. El secretari d'Estat dels Estats Units, Anthony Blinken, s'ha reunit aquest dilluns amb el president de la Xina, Xi Jinping, en el seu primer viatge oficial a Pequín com a responsable de la diplomàcia estatunidenca. Des del govern xinès esperen que amb la trobada es facin passos per "estabilitzar" la relació amb els EUA. També amb aquesta intenció de reconduir les relacions amb Pequín, Blinken ha assegurat en una roda de premsa que aposten per la "diplomàcia" per gestionar les tensions entre tots dos països.

"La comunicació a alt nivell és la manera més responsable de gestionar les nostres diferències i garantir que la competició no acabi en conflicte", ha defensat Blinken reconeixent que la relació "havia arribat a un punt d'inestabilitat" que era necessari "establir millors línies de comunicació". En diverses reunions, el secretari d'Estat dels EUA ha abordat amb les autoritats xineses la seva relació econòmica, la guerra a Ucraïna i la situació de Taiwan.

Segons la portaveu del ministeri d'Afers Exteriors xinès, Hua Chunying, el president Xi ha demanat que "l'èxit" del seu país es vegi com "una oportunitat i no com una amenaça" instant Washington a centrar-se en els "interessos comuns". Al seu torn, Blinken ha negat a Xi que els EUA estigui intentant "contenir econòmicament" el gegant xinès, però ha avisat que continuaran protegint la seva "seguretat nacional".

En les darreres setmanes, Washington i Pequín han intentat restaurar els contactes d'alt nivell per abordar l'escalada de tensió entre tots dos. Blinken va anul·lar al febrer el viatge oficial a Pequín que tenia previst després que els EUA abatessin un globus aerostàtic xinès que des de feia dies sobrevolava el continent nord-americà. Si bé el govern de la Xina va assegurar que es tractava d'un aparell científic, els Estats Units sospitaven que s'havia utilitzat amb finalitats espies. Des de Pequín també perceben un creixent suport dels EUA a Taiwan que veuen amb preocupació per les seves reclamacions territorials sobre l'illa.

Converses sobre Ucraïna i Taiwan

Si bé Blinken ha insistit que no tenen evidències que el govern xinès estigui proporcionant ajuda militar a Rússia per la guerra a Ucraïna, ha reclamat a les autoritats del país que controlin davant la possibilitat que "companyies xineses privades" estiguin subministrant material per "millorar la capacitat militar" del règim de Vladímir Putin.

Pel que fa a Taiwan, el responsable de la diplomàcia estatunidenca ha reiterat la posició dels EU subratllant que no donen suport a cap "canvi unilateral" respecte a l'statu quo actual.

Explorar vies de cooperació

Malgrat les discrepàncies geopolítiques, EUA i la Xina intentaran "explorar àrees de cooperació", com per exemple "el clima, l'estabilitat econòmica global, salut o el tràfic de fentanil". De fet, han acordat que estudiaran crear un grup de treball per "tallar el flux dels químics" que componen aquesta droga, una de les que genera més preocupació actualment als EUA.

Primers contactes

Com a pas previ a la reunió amb Xi -que no s'ha confirmat fins a l'últim moment-, Blinken es va reunir diumenge amb el ministre d'Afers Exteriors xinès, Quin Gang, a Pequín. Segons un comunicat del departament d'Estat dels EUA, la trobada va ser "càndida, substantiva i constructiva" i tots dos es van instar a tancar una "visita recíproca" a Washington de Quin. Així, Blinken va traslladar al seu homòleg xinès la voluntat dels EUA de cooperar en afers on els seus interessos estan "alineats".

Segons la portaveu del ministeri d'Afers Exteriors xinès, Hua Chunying, Blinken i Quin van acordar promoure "més intercanvis educatius" i vols comercials entre tots dos països. Amb tot, Quin va avisar el secretari d'Estat dels EUA que Taiwan està "al centre dels interessos de la Xina" i que representa el "risc més important" actualment en la relació amb Washington.