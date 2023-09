La terra va tornar a tremolar ahir de matinada en la zona centre del Marroc, amb un terratrèmol de magnitud 4,6. Aquesta rèplica és la més important des del terratrèmol de la nit de divendres, tot i trobar-se dos punts per sota de la magnitud màxima del sisme. Les conseqüències del primer terratrèmol són esfereïdores. Unes 3.000 persones van perdre la vida i unes 5.600 estan ferides.

L'última gran rèplica va tenir lloc prop de les 7.00 (hora local) i l'Institut Geològic dels Estats Units (USGS) va situar l'origen del terratrèmol a 9,7 quilòmetres de profunditat, la qual cosa contribuiria al fet que se sentís també en superfície.

Es tracta d'una de les rèpliques més potents des del terratrèmol del divendres, si bé el Centre Sismológico Euro-Mediterrani (CSEM) tenia també registrades dos de magnitud 3,5 que van tenir lloc el dimecres.

L'USGS estima que un de cada 20 terratrèmols com el del Marroc deriva en una rèplica similar o fins i tot superior en la setmana següent, si bé fonts d'aquest centre consultades per Europa Press han apuntat que la probabilitat que sigui així disminueix amb el temps.

L'escenari més freqüent, al que l'USGS concedeix una probabilitat del 98 per cent, passa per una progressiva reducció tant del nombre com de la magnitud de les rèpliques, de tal manera que només es contemplen moviments moderats que, en alguns casos, poden afectar a estructures ja afeblides en la superfície.

Un altre escenari, que ronda el 2 per cent quan ha probabilitat, sí preveu una o més rèpliques de magnitud superior a 6, mentre que hi hauria menys de el 1 per cent de possibilitats que el Marroc pateixi a curt termini un sisme que superi els nivells de l'ocorregut el 8 de setembre. Arribat el cas, aquest segon terratrèmol derivaria en si mateix en la seva pròpia seqüència de rèpliques.