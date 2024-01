Els judicis i camins de la política són, com els de Déu segons la Bíblia, insondables i inescrutables. Entre les escasses certeses hi ha la que en la dels Estats Units, i especialment en una campanya electoral, els diners manen. I són els dòlars justament els que ajuden a respondre, si més no parcialment, a una pregunta que es repeteix des de dimarts, quan Donald Trump va sumar a New Hampshire la seva segona victòria en el procés de primàries i va deixar pràcticament encarrilada la seva tercera nominació presidencial consecutiva. Per què Nikki Haley continua desafiant l’expresident quan tot indica, i gairebé tothom assumeix, que no té cap opció?

Aquesta resposta és complexa. Però part fonamental de la contestació passa perquè la que va ser ambaixadora davant l’ONU per a Trump i abans governadora de Carolina del Sud manté, almenys de moment, el suport econòmic de grans donants, que ja l’han ajudat a ser l’única que queda en disputa davant Trump. Perquè, com va recordar diumenge passat el cas de Ron DeSantis, quan es tanca l’aixeta de les donacions i es buiden les arques de campanya és quan molts fan el pas de l’abandonament.

Pot ser que Haley –que a Iowa va quedar tercera a gairebé 30 punts de distància de Trump i en un territori com New Hampshire, que li era més procliu pel pes de l’electorat independent i moderat, també va quedar 11 punts per darrere– pensi, com diuen ella i la seva campanya, que les pròximes cites són un terreny més fèrtil per a les seves aspiracions del que indiquenles enquestes (donen a Trump un avantatge de 30 punts a l’estat que ella va governar i d’una mitjana de 50 punts a escala nacional).

Terratrèmol legal

Pot ser també que la política de 52 anys estigui fent consideracions per llaurar un futur polític que mira més al 2028 que a aquest 2024, o que mantingui les opcions obertes per si es produís un terratrèmol legal en algun dels quatre casos penals que afronta Trump, o alguna cosa li passés a un candidat de 77 anys.

Però la seva resistència, podent sentir ja la pressió de tot l’aparell i els esforços que Trump i els seus aliats faran per enfonsar-la i fins i tot humiliar-la, no s’entendria sense el suport de grans donants, que tenen com a principal objectiu evitar una segona presidència de Trump i, en el cas d’alguns conservadors, alliberar el Partit Republicà del domini absolut que exerceix l’expresident.

Haley obté fons de la seva pròpia campanya, que l’any passat va passar de recaptar 7,3 milions de dòlars en el segon trimestre a 11 milions en el tercer i 24 milions en l’últim. Té el suport també de comitès de recaptació, comitès d’acció política i grups antitrumpistes com Defending Democracy Together. I la recolzen diversos supercomitès d’Acció Política, uns poderosos ens en l’organigrama de la política nord-americana que no tenen limitacions a l’hora de rebre aportacions d’organitzacions, empreses i acabalats individus i que, tot i que legalment no es poden coordinar amb la campanya de la candidata, són vitals per mantenir-la.