Donald Trump continua disparat, imparable, al seu camí cap a la nominació presidencial republicana per a les eleccions del 5 de novembre. Després dels triomfs a Iowa, New Hampshire i Nevada, l’expresident també va arrasar dissabte davant Nikki Haley en les primàries de Carolina del Sud. A falta que es completés el recompte, els números apuntaven a un avantatge inferior als 30 punts que havien suggerit les enquestes, però en qualsevol cas era un cop especialment dur per al seu rival, que va ser governador de l’estat del sud. Haley, en qualsevol cas, ha insistit que no abandona la carrera.

El triomf de Trump va ser tan contundent que n’hi va haver prou amb un minut des del tancament de les urnes perquè l’agència Associated Press el declarés com a guanyador. I tot continua alimentant l’aura i la sensació d’inevitabilitat d’una nominació que semblava improbable fa poc més de tres anys, després de l’assalt al Capitoli i l’arrencada d’investigacions que han acabat amb la seva imputació en quatre casos penals, incloent-ne dos pels seus intents d’impedir la certificació de la victòria de Joe Biden el 2020.

Les enquestes a peu d’urna a Carolina del Sud mostraven que gairebé dos terços dels votants de les primàries republicanes no creuen que el demòcrata guanyés aquestes eleccions de manera legítima, un percentatge similar al que es va registrar a Iowa, on també va arrasar l’expresident. Haley, mentrestant, es va emportar el 80% dels vots del terç que creu en els resultats oficials d’aquelles presidencials.

Poc sembla importar que el suposat frau hagi sigut desacreditat una vegada i una altra en els tribunals, incloent-hi per jutges nomenats per republicans. Trump ha aconseguit instal·lar la "gran mentida" com a gairebé dogma de fe entre les bases del partit conservador. I aquest està mostrant-se unificat al voltant de l’expresident i els seus missatges, ja sigui identificant una suposada motivació política en els casos legals en contra seu, adoptant la seva visió sobre la immigració o qüestionant donar més ajut econòmic a Ucraïna per defensar-se de Rússia.

Superdimarts potser definitiu

Les quatre primeres cites electorals han demostrat el poder del seu moviment, que dilueix diferències regionals en l’electorat, que abans de l’era Trump eren més evidents. I l’expresident parteix també com a aclaparador favorit per a la pròxima cita de primàries dimarts a Michigan i per al 5 de març, l’anomenat Superdimarts en què voten 15 estats i un territori. Podria aconseguir prou delegats per assegurar-se la nominació abans que acabi el mes vinent i abans del dia 25, quan comença el seu primer judici penal a Nova York.

Trump va trigar menys de cinc minuts des del tancament de les urnes per sortir a oferir el seu discurs de victòria. En aquesta intervenció, com ja va fer unes hores abans en la Conferència d’Acció Política Conservadora, va optar per posar ja el focus en el seu potencial duel amb Biden.

Haley continua en la carrera

La tàctica aparent de la seva campanya és centrar-se en les presidencials amb projectes com una remodelació del lideratge en el Comitè Nacional Republicà o la selecció del seu candidat a vicepresident.

Més enllà de Trump, l’últim resultat incrementa la pressió sobre Haley per abandonar la carrera, però l’antiga ambaixadora davant l’ONU va insistir que no pensa tirar la tovallola, almenys fins després del Superdimarts. "Vaig dir que no importava el que passés a Carolina del Sud, seguiria en la carrera presidencial. Soc una dona de paraula", va dir la candidata en un discurs en el qual va felicitar Trump però també va reiterar el seu missatge que no creu que pugui guanyar a Biden al novembre i que "allunya" gent del Partit Republicà.