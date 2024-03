Suècia ha esdevingut formalment aquest dijous el 32è aliat de l'OTAN, després que Hongria hagi enviat el protocol d'adhesió a Washington, pas necessari per completar tots els tràmits. Els països candidats es converteixen en aliats un cop arriben tots els protocols a Washington, per aquest motiu l'acció de Budapest ha conclòs el procés d'adhesió de Suècia a l'aliança, demanada arran de la guerra a Ucraïna. Finalment, el procés d'entrada de Suècia a l'OTAN ha durat 22 mesos per les reticències de Turquia i Hongria, malgrat que inicialment es va plantejar com un procés accelerat a causa de la guerra.

Suècia se suma així a Finlàndia, que ja va entrar a formar part de l'OTAN fa 11 mesos. Ambdós països van demanar-ne l'adhesió el maig del 2022, només uns mesos després de l'inici de la invasió russa a Ucraïna. Estocolm i Hèlsinki feien així un pas que suposava un gir en la seva tradicional política de neutralitat en considerar que l'atac rus contra Ucraïna representava una amenaça creixent a la seguretat. Un cop conclosos tots els tràmits, es preveu que aquest dilluns s'alci la bandera de Suècia a la seu de l'OTAN a Brussel·les en un acte en què s'escenifica tradicionalment la incorporació del nou aliat.