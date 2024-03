Unes 50 persones han resultat ferides després d'un "fort moviment" durant un vol d'un avió de l'aerolínia Latam a causa d'un "error tècnic", han indicat la companyia i els serveis d'emergència de Nova Zelanda.

Els ferits, un amb pronòstic greu i la resta amb ferides moderades i lleus, han estat tractats després que l'aeronau aterrés a l'aeroport de la ciutat neozelandesa d'Auckland.

"El vol LA800, que opera avui la ruta Sydney - Auckland, ha tingut un problema tècnic durant el vol el que ha provocat un fort moviment (...) A conseqüència de l'incident, alguns passatgers i tripulants de cabina han resultat afectats", ha apuntat Latam en un breu comunicat enviat a EFE.

Si bé l'aerolínia no ha donat detalls de l'error tècnic ni quan va succeir l'incident, una passatgera ha relatat que ha experimentat una "petita caiguda ràpida", segons declaracions recollides pel diari New Zealand Herald. "Tot l'avió es va congelar", ha descrit la dona, que no ha estat identificada pel rotatiu neozelandès.

El vol L800, entre Sydney i Santiago de Xile amb escala a Auckland, és molt popular entre les desenes de milers d'immigrants llatinoamericans que viatgen als seus països d'origen.