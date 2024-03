Zelenski avisa que Ucraïna s'haurà de retirar "a petits passos" sense l'ajuda militar dels Estats Units

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha avisat que Ucraïna s'haurà de retirar "a petits passos" del terreny de combat amb Rússia si no rep l'ajuda militar dels Estats Units. "Si no hi ha suport nord-americà, vol dir que no tenim defensa aèria, ni míssils Patriot, ni dispositius per a la guerra electrònica ni rondes d'artilleria de 155 mil·límetres", ha enumerat Zelenski en una entrevista al diari 'The Washington Post'. "Significa que retrocedirem, ens retirarem, pas a pas, a petits passos", ha afirmat Zelenski, que ha reclamat al Congrés dels EUA que desbloquegi l'aprovació del paquet d'ajuda militar valorat en 60.000 milions de dòlars. "Aquest retard és costós per a Ucraïna", ha recalcat el líder ucraïnès.

"L'exèrcit ha estat incapaç de planificar operacions futures", ha comentat Zelenski, que parla obertament d'unes forces ucraïneses "molt pressionades" que podrien haver-se de retirar per assegurar les seves primeres línies i conservar municions. "Si necessites 8.000 projectils al dia per defensar la primera línia, però només en tens 2.000, has de fer menys", ha reconegut Zelenski. "Com? Doncs, reculant. Fent la primera línia més curta. Però, si es trenca, els russos podrien accedir a les grans ciutats", ha alertat el president d'Ucraïna, que ha volgut llançar un missatge d'optimisme després de la captura russa d'Avdiivka al febrer.

"Hem estabilitzat la situació gràcies a les mesures intel·ligents del nostre exèrcit", ha apuntat Zelenski. "Si el front es manté estable, Ucraïna pot armar i estrenar noves brigades a la rereguarda per dur a terme una nova contraofensiva a finals d'aquest any", ha avançat el president ucraïnès. "Si no fem passos endavant per preparar una altra contraofensiva, Rússia ho farà. Això és el que hem après en aquesta guerra: si no prens la iniciativa, Rússia ho fa", ha conclòs Zelenski.