'Selfie' únic del rover Curiosity a Mart

El rover Curiosity de la NASA a Mart va capturar aquest selfie fetn servir la seva càmera de navegació esquerra en blanc i negre, que està muntada al seu pal o "cap", el 3 de febrer de 2024. L'autofoto la formen 36 imatges individuals que es van unir després de ser enviades a la Terra, segons informa la NASA.

Aquesta vista deformada és diferent de les selfies en color que Curiosity ha pres en el passat fent servir la càmera a l'extrem del seu braç robòtic, anomenada Mars Hand Lens Imager, o MAHLI. Amb el seu braç actuant com una mena de pal per a selfis, Curiosity pot mostrar més del seu cos i el seu entorn.

En canvi, les imatges de la càmera de navegació situada al pal es mostren com una projecció polar; el forat negre al centre és on hi ha el pal del rover, una àrea de la qual no poden obtenir imatges.

Curiosity es troba a la vessant del Mont Sharp, que és a 5 quilòmetres d'altura dins del Cràter Gale, que el rover ha estat explorant des que va aterrar al planeta Mart el 2012.