L'OTAN anuncia l'enviament de més sistemes de defensa aèria a Ucraïna

Els aliats de l'OTAN han acordat aquest divendres enviar més sistemes de defensa aèria a Ucraïna, després que el país els hagi demanat per fer front a la invasió russa. Així ho ha expressat el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en una roda de premsa posterior a la reunió dels ministres de Defensa de l'OTAN i el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, celebrada de manera extraordinària i telemàtica a petició del líder ucraïnès. Stoltenberg ha dit que diversos països han fet "compromisos" per fer arribar més defensa aèria a Ucraïna, però sense detallar quina serà la nova ajuda a Kíiv. El secretari general de l'aliança ha esperat que els anuncis sobre la nova ajuda per part dels aliats arribin "aviat".

"L'OTAN ha analitzat les capacitats existents en totes les línies i hi ha sistemes que poden posar-se a disposició d'Ucraïna. Espero nous anuncis sobre l'ajuda a Ucraïna en matèria de defensa aèria en un futur pròxim", ha dit Stoltenberg.

Després del Consell OTAN-Ucraïna, el secretari general de l'aliança ha subratllat el compromís dels aliats per augmentar l'ajuda militar a Kíiv, també en matèria de munició d'artilleria i drons, entre d'altres. "L'ajuda està en camí", ha indicat.

Stoltenberg va convocar la reunió de manera extraordinària dimecres a petició de Zelenski, qui havia expressat la "necessitat urgent" de més assistència militar, especialment de sistemes de defensa aèria. El president ucraïnès va intervenir per videoconferència el mateix dimecres en la reunió de caps d'estat i de govern de la UE per demanar també més defensa aèria, una petició que també abordaran els ministres d'Exteriors i Defensa de la UE de manera conjunta dilluns en una reunió a Luxemburg.