Mig miler d'escaladors il·luminen les agulles de Montserrat tot i la boira

Des de 3/4 de 8 del vespre, 131 agulles de Montserrat brillen en record als 131 presidents de la Generalitat de Catalunya i per reclamar la llibertat del país. Ho fan tot i la boira, que tapa els punts més alts de la muntanya, i gràcies a la participació de prop de mig miler d'escaladors, que han col·locat els llums. Els han encès just abans de la posta de sol i s'espera que segueixin il·luminant el massís fins que es faci clar.

La iniciativa, amb el títol de «Llum i llibertat», estava prevista per la Diada i es va haver d'ajornar pel mal temps. Finalment es va escollir la nit del 30 de setembre, vigília del segon aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. L'impulsen Artistes de la República, l'Assemblea Nacional Catalana de Manresa i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya amb el suport d'Òmnium Cultural i vol «exemplificar la necessitat de cercar la unitat estratègica cap a un horitzó d'independència i llibertat que vagi més enllà dels interessos dels partits».

L'oportunitat única de veure les 131 agulles il·luminades ha mobilitzat un bon nombre de curiosos fins a zones properes a la muntanya, com la carretera de can Maçana o punts elevats de Monistrol de Montserrat i Marganell, però també és visible des de llocs més allunyats, com el polígon de Bufalvent de Manresa -força concorregut aquest vespre- o la Torre de Santa Caterina. Els manresans que disposen d'un habitatge orientat cap al sud, també tenen una vista privilegiada de l'acció.

Persones mirant Montserrat des de Bufalvent

A més, l'efecte estètic ha comptat amb la col·laboració dels dos planetes que avui es veuen a simple vista des que es fa fosc. En el moment que s'han encès els llums, quan encara eren escassament perceptibles perquè hi havia encara molta claror del crepuscle, Júpiter, l'objecte celest més visible, lluïa ja ben sol al firmament i gairebé a sobre de Montserrat, lleugerament desplaçat cap a l'oest. A mesura que han anat passant els minuts i Júpiter ha anat quedant desplaçat ha anat apareixent Saturn, que era just al mig del massís quan el cel ha quedat ben negre, cap a dos quarts de nou, acompanyat ja dels estels que es podien veure en un cel força net.

Tres dels escaladors que han fet possible l'acció

Els alpinistes han hagut de pujat a cada agulla amb roba d'abric i aguantar una bona estona amagats per la boira. I d'entre el mig miler de participants, n'ha destacat un. Jordi Pons, que amb 86 anys ha estat el més veterà. Tenia assignat el Cavall Bernat, l'agulla més simbòlica de totes, amb 1.110 metres d'altitud.

Torra: «L'1-O és la data fundacional del camí inaturable cap a la república»



El president de la Generalitat, Quim Torra, també ha pres part en la il·luminació de les agulles. Era previst que pugés a Sant Jeroni, però abans, ha participat en l'acte oficial que s'ha dut a terme al Bruc com a preludi de l'encesa dels llums. Allà, Torra ha assegurat que l'1-O és "la data fundacional del camí inaturable cap a la república catalana". Pel president, l'1-O "va ser llum i llibertat, i assenyala el camí cap a la democràcia i la defensa dels drets". Amb Montserrat mig tapada per la boira, Torra ha dit que "un nuvolet de res no farà que no pugem fins dalt de tot". "Necessitem molts núvols perquè ens aturin a nosaltres", ha afegit.

Demà, Marxa de torxes



D'altra banda, la marxa de torxes de Lledoners se celebrarà la tarda-vespre de dimarts 1 d'octubre per commemorar el segon aniversari del referèndum d'autodeterminació de Catalunya i vol ser «un clam per la unitat estratègica per la independència».

La marxa, que es va haver d'ajornar a causa de les inclemències meteorològiques, mantindrà el mateix recorregut. Quatre columnes amb torxes led de diferents colors sortiran a 2/4 de 9 del vespre de Santpedor, de Sant Joan de Vilatorrada, de Pineda de Bages i del santuari de Joncadella i posaran rumb fins a l'esplanada de Lledoners, lloc on confluiran tots els assistents als volts de 2/4 de 10.

Una vegada allà hi haurà actuacions musicals i folklòriques. També hi haurà els parlaments de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, d'un representant d'Òmnium, i de familiars dels presos. La lectura del manifest anirà a càrrec de representants dels quatre pobles del Bages que van ser agredits per la Guàrdia Civil el dia 1 d'octubre. La marxa de torxes està organitzada per l'ANC d'Artés, Balsareny, Callús, Santpedor, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella, i Súria.