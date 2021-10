Castellfollit del Boix recupera la presencialitat de la Fira de la Mongeta després que l’any passat la covid obligués a fer-la en format virtual. La cita és aquest diumenge, 10 d’octubre, i la mongeta de Castellfollit serà la protagonista d’una mostra que espera atraure un nombrós públic.

L’objectiu és promoure aquest llegum autòcton arreu del territori i alhora dinamitzar el municipi: «Volem revaloritzar la mongeta a nivell gastronòmic i productiu, i a més a més donar a conèixer Castellfollit del Boix a través del producte més singular i identitari», remarca l’alcalde, Celestí Rius.

La mongeta de Castellfollit del Boix és una varietat autòctona i originària d’aquest municipi i és alhora un dels 55 productes singulars catalogats pel Programa de la Xarxa de Productes de la Terra de Barcelona.

Mercat de productes

La Fira de la Mongeta de Castellfollit del Boix permetrà conèixer i tastar aquest llegum, així com altres productes locals. A més, els visitants podran passejar i comprar al mercat de productes agroalimentaris i artesans. A part de les mongetes de l’Associació de Productors de Mongeta de Castellfollit del Boix, a la fira també s’hi trobarà vi del Celler Grau i Grau i d’Entrebosc, mel de Ca la Melera, vedella de proximitat de Can Vilumara, formatges de Veciana, porc ral de Ca la Pilar d’Avinyó, artesania de Cal Sargantana i ceràmica Montserrat Riu.

Per arrodonir l’experiència gastronòmica, hi participarà la Fundació Miquel Agustí, que oferirà un tast sensorial de la mongeta en què es podrà apreciar les seves característiques, i el restaurant del municipi Ca l’Andorrà.

Activitats lúdiques

La jornada de fira també programa activitats per gaudir-ne en família. Hi haurà un espectacle musical de l’animador Jordi Giralt de Can Cantem; es farà una demostració in situ per veure com es batien les mongetes en l’antiguitat; i un concert a càrrec de Virgi Borràs. A més, durant tot el dia hi haurà animacions, exposició de tractors clàssics i es projectarà el documental sobre la mongeta de Castellfollit del Boix Llavors d’Or Blanc.