L'Ajuntament de Castellgalí ha dissenyat una guia turística amb un format QR per a qui vulgui visitar el municipi. L'especificitat és que aquest codi QR permet la possibilitat d'accés des de diversos punts del municipi per poder obtenir informació de manera instantània del que busquin les persones interessades. Així doncs, aquests codis estaran ubicats en equipaments com el consistori municipal, el Casal Cultural de Castellgalí, el Refugi de Pelegrins, la zona d'autocaravanes, i en els panells informatius que hi ha pels carrers. També es podrà accedir a consultar la guia a través d ela pàgina web oficial de l'Ajuntament www.castellgali.cat, i de l'enllaç de la biografia del compte oficial d'Instagram @ajuntament.castellgali.

Amb aquesta guia, el municipi vol donar a conèixer el seu patrimoni cultural, l'oferta gastronòmica, rutes que s'hi poden fer, i equipaments i serveis de què disposa. Està editada en català, castellà, anglès i francès.