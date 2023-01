Després d’una primera setmana laborable en què ha tingut aplicació una de les noves mesures de descomptes impulsades pel govern al tram del Bages de l’autopista Terrassa-Manresa, la plataforma 'No més morts a la C-55' valora que «no ha servit de res». Segons la seva portaveu, Fina Casals, ho evidencia el fet que el tram sud de la C-55 es va tornar a col·lapsar aquest dilluns. «I es continuarà col·lapsant contínuament», afirma Casals, que hi afegeix que «ens volen fer creure que les dues vies -la C-16 i la C-55- són paral·leles i no és veritat. Ens prenen el pèl». La plataforma insisteix en què l'única solució és desdoblar la carretera.

La plataforma exposa que la C-55 uneix el Bages amb la Zona Franca, el port i l'aeroport, mentre que la C-16 connecta amb el Vallès, i que els usuaris trien una carretera o altra segons on han d'anar i no són vies que se solapin. Per això, considera que els descomptes als peatges de la C-16, que té les tarifes més cares del país, no serveixen per solucionar els problemes de trànsit que pateix la C-55.

Fina Casals reitera que l'única solució és desdoblar la via «en lloc d'anar-la estrenyent cada cop més». Creu que les millores que s'han fet els últims anys són «pedaços» i les considera «del tot insuficients». En aquest sentit, lamenta que la comarca està «perdent competitivitat» i que està quedant «obsoleta» per la manca de bones infraestructures i, per tot plegat, reclama a la ciutadania que protesti i es rebel·li contra aquesta situació.

La plataforma té previst posar-se en contacte de nou amb el Síndic de Greuges perquè no els han convençut els arguments que els va donar en l'última resposta. De fet, segons Casals, el Síndic es va «equivocar» perquè va dir que la C-55 passava per Cabrianes, quan no és cert. Casals lamenta la falta d'informació i reclama una taula general de mobilitat, que reuneixi tots els agents implicats. «Volem que es posi la veritat sobre la taula, no més mentides i no més pedaços. Ja en tenim prou d'aquesta ratera que és la C-55», sentencia.