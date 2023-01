L'Ajuntament de Navàs està treballant aquesta setmana en la plantació de 61 arbres al passeig de Ramon Vall i en voreres de diversos carrers del poble amb l'objectiu de millorar el verd urbà.

Són plantacions d'espècies variades, que s'han escollit tenint en compte els criteris més adients en cada cas, tant a nivell ambiental, distingint entre arbres de fulla caduca i perenne; com a nivell de resiliència, mirant que siguin resistents a la calor, a la sequera i a les plagues; i de gestió, amb espècies tolerants a l'esporga, no al·lergèniques, i que no tinguin afectacions en el paviment. Així doncs, s'inclouen arbres com la koeleuteria paniculata, el cercis siliquatrum, el platanus acerifolia, la tilia tomentosa, el pinus pinea o el celtis australis.

El cost de l'operació és de 14.465 euros.