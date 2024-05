Famílies i docents del Pius demanen suport contra la massificació

Famílies i docents de l'institut Pius Font i Quer de Manresa han portat al ple municipal, mitjançant una moció presentada per Fem, la demanda del replantejament de la cinquena línia de 1r d'ESO a l'Institut Pius Font i Quer i aturar la instal·lació d'un tercer nou barracó en un pati ja molt massificat.

Demanen tenir més recursos per tal de poder atendre la diversitat i arribar a una inclusió real a tots els centres de Manresa en la línia del pacte per a la no segregació escolar. També insta a totes les institucions educatives de la ciutat a valorar un nou replantejament del tractament dels recursos dels centres de Manresa que respongui a la realitat vigent.

El professor del Pius Jordi Pons ha intervingut al ple fent ús del reglament de participació ciutadana amb presència a la sala d'altres professors, d'alumnes i dels seus familiars. Pons ha exposat el neguit per la manca de resposta de la Generalitat davant d'un problema de saturació que avança en la direcció de fer-se insostenible. Ha lamentat que el que sí havia fet el Departament havia estat " picar-nos el crostó" després d'una protesta anterior. Ha acabat demanant "no més saturació al Pius".

La moció ha estat rebutjada amb els vots en contra de l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem i també de Vox. El govern ha emmarcat la situació del Pius en el context de problemes generalitzats d'espai que existeix als centres educatius de la ciutat.