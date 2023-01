L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha programat per al cap de setmana del 4 i 5 de febrer al matí unes visites guiades per donar a conèixer el procés de rehabilitació del conjunt monumental de Castellet. L’activitat serà gratuïta i les sortides es faran en grup i en autobús des de la plaça del Pi. Les visites, que s’hauran de reservar amb anterioritat, estan programades per a les 10, les 11, les 12 i la 1.

Els veïns i veïnes podran tornar a accedir al conjunt monumental de Castellet que continua el procés de transformació. Les obres de rehabilitació han obligat al tancament de l’espai al públic els últims anys. Els veïns i veïnes podran veure els últims treballs acabats corresponents a l’ermita, a la casa de l’ermità i a la torre, respectivament. Actualment, l’Ajuntament treballa en el projecte de museïtzació a l’espai de la casa de l’ermità que girarà al voltant del conjunt monumental, del Geoparc de la Catalunya Central i dels Castells de Frontera de l’eix del Llobregat i el Cardener. El Pla director de rehabilitació integral de tot el conjunt històric preveu altres actuacions que consistiran en la recuperació del perímetre del recinte exterior del castell, la reconstrucció dels petits murs a l’entorn de Castellet, la rehabilitació el pati que hi ha entre la casa de l’ermità i la torre i la urbanització dels camins d’accés a tot el conjunt històric. Les entrades per a les visites guiades són gratuïtes i s’han de descarregar a través de la pàgina web de l’Ajuntament, a entrapolis o bé caldrà adreçar-se a l’OAC. L’accés estarà restringit únicament a les persones que tinguin l’entrada i l’activitat no estarà adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.