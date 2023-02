El Carnaval de Sallent estrena un gegant i trasllada la festa infantil al dilluns

El Carnaval de Sallent tornarà del 16 al 22 de febrer amb plena normalitat, consolidant un any més els actes del dijous, que en edicions anteriors havien caigut del programa. Enguany, la festa sallentina arriba amb algunes novetats, entre les quals destaca l’estrena del gegant dedicat al desaparegut Antonio Valladolid, conegut popularment com l’Antonyito. D’altra banda, el carnaval infantil passarà del divendres al dilluns i la festa ha incorporat un envelat provisional al costat del pavelló, que acollirà alguns dels actes programats.

El Carrilet, l’entitat organitzadora del Carnaval de Sallent, ha preparat un programa que, en aquesta ocasió, presenta algunes novetats. L’arribada carnestoltes, el dijous vinent, tindrà una de les sorpreses més esperades, com és el nou gegant dedicat a Antonio Valladolid, l’Antonyito, una persona molt vinculada al carnaval i a la cultura popular sallentina, que va morir el juny passat, dies abans del carnaval d’estiu.

Ja fa uns mesos els Gegants i Nans de Sallent i el Carrilet van avançar que voldrien fer-li un homenatge amb la construcció d’un gegant. La figura representarà qui va ser una persona molt vinculada a la cultura popular i sortirà per primera vegada per l’arribada del carnaval. A més, també es presentarà un nou ball composat pel músic sallentí Roger Andorrà.

La nova figura de la imatgeria popular es presentarà dijous coincidint amb l’arribada del carnestoltes

Com cada any, el Carnaval tindrà concerts les nits de dijous i divendres i el dimecres de cendra, a banda del ball de disfresses de dissabte al pavelló. Divendres al vespre hi haurà la 69ena, la festa de les dones i el tradicional cerca tasques. Una festa que acabarà amb els concerts en directe a la plaça de la Pau. Dissabte, serà el torn del plat gros amb la tradicional rua i acabarà amb els concerts al pavelló Agustín Rueda encapçalats per Smoking Souls, acompanyats de Tropical Galàxia i Dj Nàtura. Diumenge, un dels dies també més esperats hi haurà el tradicional arròs i una mostra de foc a la plaça Anselm Clavé. Com es habitual, el dimarts serà el torn del teatre, amb una sessió a la Fàbrica Vella de La flor de l’autopista.

Una altra de les novetats d’aquest any és el canvi de data del carnaval infantil. Enguany, el dilluns dia 20 és festa local a Sallent i, per aquesta raó, des de l’entitat organitzadora han cregut que els infants del municipi havien de tenir un dia per ells. La jornada dedicada als més menuts del poble, que fins ara es feia els divendres, és una festa que es dissenyen al seu gust des de la comissió del mini carrilet on, amb diferents reunions prèvies a la festa, decideixin com volen que arribi el seu peculiar rei carnestoltes: el Pollanstrunski.

Un envelat provisional

A causa del trasllat de l’històric envelat que hi havia al carrer Verge del Pilar fins a un solar de darrere les pistes de tenis, que s’està duen a terme, s’ha hagut de col·locar un envelat portàtil, just al costat del pavelló, per tal de suplir la baixa de l’equipament. D'aquesta manera, alguns dels actes del Carnaval es faran en aquest espai, com és el cas del sopar de la 69ena i del ball de dissabte. En cas de pluja, alguns dels actes també s’haurien d’ubicar en aquest envelat, que ja es va fer servir pel Frikibingo de dissabte passat.