Súria tindrà a les properes eleccions municipals del mes de maig una llista electoral vinculada a la CUP que es presentarà sota el nom de Fem Poble i que està impulsada per persones vinculades a la formació, així com gent independent implicada en diferents àmbits del municipi.

Al capdavant hi haurà Selene Moreno Jodar nascuda l'any 1992 a Súria, una dona vinculada al moviment feminista, que forma part del teixit associatiu, i que s’autodefineix com «una entusiasta de la poesia, mare de dues canalles i enamorada de la seva vila», escollida per unanimitat per l'assemblea que conforma Fem Poble.

Moreno destaca que el projecte neix de «la necessitat de construir ponts entre persones amb diverses ideologies, militàncies i perspectives» i amb la voluntat «de construir el poble que ens mereixem».

La candidatura s'ha gestat després de diferents trobades obertes entre diversos sectors del poble per «trobar sinergies i explorar inquietuds», afegeixen els seus integrants. Així mateix, manifesten que es presenten com a eina per «fer un gir a la manera actual de fer política» i amb l'objectiu de «treballar pel que preocupa en el dia a dia i que millora la qualitat de vida». En aquest sentit, la formació afegeix que els veïns «no necessiten grans infraestructures, sinó millorar les que tenen i tornar a donar vida a tot allò que s'ha deixat morir per deixadesa, ambicions i voler englobar més del que es pot o es necessita».

Les polítiques socialistes; el feminisme i la inclusió; l'ecologisme; la participació ciutadana, el dret a l'habitatge i el treball constant i des de baix, són alguns dels valors des dels quals, afirmen, Fem Poble vol treballar per desplegar la seva acció política i que «la institució sigui un reflex del poble».

Fem Poble, obre la porta a tots els suriencs que vulguin participar d'aquest projecte i demana a tots els que s'hi vulguin sumar que s'hi posin en contacte a través de les xarxes socials.

La CUP va concórrer per primer cop a les eleccions municipals a Súria a les eleccions del 2019, però no va obtenir representació al consistori.