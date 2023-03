L’Ajuntament de Sallent ha posat en marxa una peculiar iniciativa en què bescanvia llaunes i ampolles buides per accés a activitats. El centre de la campanya, que es fa sota el lema «A Sallent, reciclar és cultura», és una màquina de color groc (el tradicionalment identificatiu amb el dipòsit d’envasos) perquè els veïns puguin dipositar-hi les seves llaunes o ampolles de plàstic de begudes buides i, a la vegada, aconseguir una recompensa cultural. En el moment de dipositar els envasos a l’interior de la màquina de reciclatge aquesta emet un tiquet amb el que s’anomena ecopunts o bé un tiquet directament amb premi.

Durant els tres mesos que és previst que duri la campanya es poden aconseguir fins a 15 premis, corresponents a 5 propostes diferents. N’hi ha tres per a una visita cultural per a quatre persones al Centre d’Interpretació i a la Casa Torres Amat o al Poblat Ibèric del Cogulló o a l’Ermita del Castell, completat amb un dinar per a quatre persones. També n’hi ha tres que inclouen quatre entrades per utilitzar a l’oferta de l’Espai Cultural Fàbrica Vella. Sis corresponen a vals de compra de 50 euros cedits per Sallent Comercial. També n’hi ha dos per a una visita al Celler Sanmartí, que inclou un maridatge de vins i formatge per a 4 persones. I, finalment, n’hi ha un de quatre entrades per als concerts d’estiu al Castell de Sallent.

Els tiquets amb premi es poden bescanviar a l’Edifici El Salt (Servei de Promoció Econòmica i Ocupació) de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 2 del migdia. Per fer efectiu aquest canvi i rebre el premi caldrà adjuntar-hi 5 ecopunts (tiquets que no estan directament premiats). Per cada envàs que es dipositi se n’obté un. El termini màxim per bescanviar-los el 12 de juny de 2023 i els premis es podran gaudir fins al 31 de juliol de 2023.

Fonts municipals destaquen que la campanya té per objectiu continuar fomentant l’hàbit de separar els residus al municipi, alhora que es fomenta l’activitat cultural del municipi. Estarà activa durant els mesos de març, abril i maig i té el suport de Sallent Comercial i també hi col·labora l’entitat Trenta-sisena i la Diputació de Barcelona.

Ara fa just un any, Sallent va implantar el nou sistema de recollida selectiva amb contenidors amb xip. Des d’aleshores els veïns han de separar la fracció orgànica de la fracció resta i llençar-la a les escombraries el dia que toca mitjançant un sistema de control d’accés i identificació dels usuaris mitjançant una targeta per família que cal fer servir per poder obrir els contenidors. De fet, el de color marró (per a l’orgànica) es pot utilitzar cada dia, però la fracció resta (contenidor gris) només es pot llençar els dilluns o els dijous, segons hagi escollit cada família. La resta de contenidors són de lliure accés com ja ho eren abans. Des d’aquest canvi de model, el reciclatge en el conjunt del municipi s’ha més que doblat, i ha passat del 30% a uns nivells d’entre el 70% i el 75%.