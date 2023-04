Sant Benet de Bages acollirà aquest dissabte, per segon any consecutiu, un Bioblitz, una activitat per apropar la ciència i la natura a tota la ciutadania. Aquesta proposta es realitzarà al voltant del monestir, un entorn fluvial i de gran valor cultural, paisatgístic i ecològic.

La Fundació Catalunya la Pedrera ha organitzat aquesta proposta, a través de 7 itineraris de dues hores de durada, on els participants podran escollir en quin prendre-hi part: líquens, vegetació, insectes, ocells, mamífers, plantes silvestres comestibles i geologia. Les dades obtingudes durant els tallers es compartiran amb els participants i també en bases de dades sobre biodiversitat internacionals. Com a activitat paral·lela de lliure accés, científics del Centre de Recerca en Aplicacions Forestals (CREAF) oferiran un taller sobre l’App de ciència ciutadana RitmeNatura. L'activitat és recomanada per a majors de vuit anys i el preu és de 3 euros per taller.