La prohibició de l’ús de l’aigua de la Séquia per al rec agrícola que la junta d’aquest organisme ha imposat fora del terme de Manresa degut a la sequera, ha generat malestar entre regants d’aigües amunt. Part de les queixes provenen de Santpedor, on s’han recollit signatures per demanar el suport de l’Ajuntament a l’hora de sol·licitar a la Séquia que reconsideri la seva postura. El seu alcalde, Xavier Codina, ja ha traslladat la petició per carta al de Manresa, Marc Aloy, com a president de la Junta.

Històricament la Junta de la Séquia ha deixat que es fes un ús gratuït de l’aigua per regar els horts que hi ha prop del canal des de l’inici del seu recorregut a Balsareny, passant per Sallent, Sant Fruitós i Santpedor fins arribar a Manresa, i permetent així el cultiu de verdures i hortalisses, que majoritàriament són per a l’autoconsum. Això havia estat sempre així fins que el 30 de març passat es va imposar la restricció limitant aquest ús només als regants del municipi de Manresa. Que es recordi, és una situació inèdita, segons expliquen fonts de la Séquia, però asseguren que s’han vist forçats a prendre aquesta decisió. «No és que no vulguem que es pugui fer servir aquesta aigua fora d’aquí», però degut a la forta sequera que hi ha aquest any, s’ha decidit ara limitar aquest ús a Manresa perquè «és només aquest municipi qui en té la concessió».

Fonts d’aquest organisme sostenen que històricament no hi ha hagut cap problema a concedir aigua del canal perquè no hi ha hagut problemes tan extrems de sequera, ni tan sols el 2008, quan també es va arribar al límit però tanmateix «baixava més aigua». L’Agència Catalana de l’Aigua és qui regula el cabal màxim que poden utilitzar els regants amb una concessió que la Séquia recorda que és només per Manresa. En condicions normals se situa als 800 litres per segon, però en el darrer decret del 30 de març l’ACA l’ha rebaixat fins al voltant dels 160, per la qual cosa la Séquia ha decidit prohibir-ne l’ús fora de Manresa. Si la situació empitjora, «el pròxim estadi serà prohibir l’abastiment també per als regants de Manresa» i deixar-lo només per a aigua de boca, apunten les mateixes fonts.

Per la seva banda, i tot i ser conscients «de la situació de sequera i les conseqüències que comporta», els hortolans de Santpedor apunten que la superfície que ocupen els seus horts, d’unes 10 hectàrees, és molt baixa en relació amb l’extensió de regadiu de Manresa, i lamenten que quedar-se sense aigua podria condemnar la seva activitat agrícola a la desaparició. L’alcalde de Santpedor, Xavier Codina, mostra la seva solidaritat amb els hortolans del municipi, i considera que tothom hauria de tenir accés i en les mateixes condicions a un recurs natural com l’aigua, independentment de la població d'on siguin, i que això hauria de prevaldre per davant «d’arguments ancestrals» que posin en qüestió el principi universal d’accés als recursos públics.

Sallent és un altre dels municipis perjudicats per aquesta situació, si bé l’afectació serà menor que en altres llocs, apunta el seu alcalde, Oriol Ribalta, i es limitarà a la desena d’horts que diu que hi pot haver actualment ubicats a la llera de la Séquia. Comparteix la preocupació, però per ara l’Ajuntament no té intenció de formular oficialment cap queixa. Diu que la prioritat és procurar que es pugui garantir prou aigua de boca, tot i que s’hauria de poder tornar a utilitzar per part de tots els regants a la mínima que es recuperi el cabal.