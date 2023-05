Junts no tindrà finalment candidatura a Fonollosa a les eleccions municipals del proper 28 de maig, tot i que van arribar a entrar a les llistes oficials publicades el 26 d’abril passat, encapçalada per Ester Pérez Núñez. El fet és que els integrants de la formació han anunciat ara que presenten una renúncia en bloc a concórrer finalment a aquests comicis, al·legant pressions ciutadanes, segons han fet públic a través d’un comunicat.

Aquesta situació torna a deixar ERC com a única formació que s’hi presentarà, i per tant té ja l’alcaldia revalidada ‘de facto’ a mans de l’actual batlle i president del Consell Comarcal, Eloi Hernández.

En el comunicat es diu textualment que Ester Pérez Núñez i la resta de membres de la candidatura de Fonollosa de Junts-Compromís Municipal «ha renunciat en bloc a presentar-se a les eleccions municipals. Afirmen que era una candidatura «que es presentava amb molta il·lusió disposada a acabar amb el monopartidisme al municipi», però hi afegeixen que «no obstant, degut a les fortes pressions rebudes d’alguns ciutadans del municipi que no estaven d’acord per la nostra candidatura i la resposta de Junts davant aquesta situació hem decidit retirar la nostra candidatura».

A partir d’aquí fan un agraïment «a les persones que ens han fet costat i ajudat, i dir que ens han donat més força per articular una proposta política alternativa a Fonollosa i fer un equip més fort i engrescador per mirar el futur i que començarà a treballar des d’aquest moment amb la mirada posada a d’aquí quatre anys».

I acabem afirmant que «a Fonollosa tot és molt complicat i la prova és que fa 4 anys es va dissoldre una candidatura quan estava a punt de constituir-se. Per aquest motiu treballarem per canviar la situació que es viu en aquest moment al nostre municipi».