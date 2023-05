La restauració recent del Sant Crist de Lepant de la Catedral de Barcelona ha descobert una antiga policromia rere una capa de fum, sutge i vernissos del segle XIX i repintades posteriors. L'aspecte negre que tenia, era en realitat, brutícia i ara torna a lluir amb un aspecte completament diferent, tal com ho deuria fer quan va ser creada al segle XIII i no el XVI com es pensava fins ara. La descoberta pot fer que molts bagencs es preguntin sobre la verge negre més icònica de casa nostra. La Moreneta, originàriament també era blanca?

La resposta és que sí. Ja hi havia sospites i ho va acabar de confirmar un estudi presentat al Monestir de Montserrat el 25 d'abril del 2001. Tot i així, l'aleshores abat, Josep Maria Sala, ja va advertir que la Moreneta seguiria sent "moreneta" i que mantindria "el mateix aspecte, tal com apareix als nostres dies". La Moreneta és una obra romànica policromada feta de fusta d'àlber blanca durant l'últim terç del segle XII. L'encarnadura de la talla en els seus orígens era blanca, pintada amb blanc de plom. El nen, la corona, la base i les mans són posteriors. El seu enfosquiment es va començar a produir a causa de l'oxidació natural del plom i a causa del fum, l'encens i l'alè. Al segle XVI, quan la Verge ja tenia un aspecte fosc, se li va aplicar una capa de pintura de color castany. Els ulls, però, van continuar sent blancs. Ja al segle XIX, es va substituir la figura de l'Infant Jesús, les mans i els braços de la marededéu. Cap al 1830 es van pintar negres les cares (ulls inclosos) de la Verge i el nen.