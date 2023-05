Hi havia un gran globus amb el número i unes espelmes per bufar en aquella edat que mereix prestar-hi atenció, i la família i ERC de Sant Fruitós van fer una aturada de celebració. Àdria Mazcuñan Claret, actual alcaldessa de Sant Fruitós i candidata a l'alcaldia per ERC, en va fer 50 i el seu entorn li va preparar una festa sorpresa dijous. Una dolça parada en el trajecte de la campanya de les eleccions municipals del 28-M.

Va ser aprofitant una trobada de caire més informal amb tots els interessats en el projecte que planteja Àdria Mazcuñan i el seu equip per als propers quatre anys. L’acte, que va aplegar una cinquantena de persones, consistia en un tast de vins en el marc del Dia Internacional dels Museus (coincidint en 18 de maig) fent joc justament amb la presència del Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi de Sant Fruitós i la importància de la cultura vitivinícola al municipi.

La celebració va arribar un cop finalitzada la trobada, moment en què se li va portar un pastís de celebració. Un cop bufades les espelmes, la candidata santfruitosenca va dedicar unes paraules d’agraïment sense deixar de banda que “estem en campanya i tocar seguir remant per construir un millor per Sant Fruitós". Mazcuñan, emocionada, va adreçar-se als que havien muntat la celebració per dir-los "moltes gràcies a totes i tots els que m’heu dedicat aquesta estona. Necessitem ser feliços i estar acompanyants dels nostres éssers estimats per carregar piles i agafa força pel que tenim al davant. Vull per a tota la gent de Sant Fruitós el mateix que m’heu donat aquesta estona: un lloc on estar tranquil·la, desconnectar i carregar-me de felicitat. Volem que tots els veïns de Sant Fruitós hi trobin un lloc on desenvolupar-se i ser feliços. Al final, per això treballem. Moltes gràcies de nou a totes i tots i a seguir empenyent que encara tenim ganes de fer molta feina!".

En aquest sentit, un dels eixos que planteja la seva candidatura es la de la transformació social. Un objectiu que ja es porta treballant aquestes tres anys a govern i que es vol potenciar en el proper mandat. Una transformació que sigui feminista, solidaria i responsable a partir d’un treball que respecti tota manera de pensar i viure. Que posi de manifest com la diversitat enriqueix la nostra societat i ens fa més forts com a col·lectiu.

En definitiva, treballar per un poble que posi el benestar de totes les persones al centre de les prioritats amb l’objectiu de seguir construint un futur millor per Sant Fruitós.

Pineda i Torruella

Aquesta cap de setmana ERC Sant Fruitós visita els nuclis de Pineda de Bages i Torroella de Baix i té previst fer un dinar aquest diumenge al migdia amb els militants i simpatitzants al parc del Bosquet. La campanya es tancarà el proper divendres 26 de maig, el dia després del debat de candidats i candidates de Sant Fruitós Media i Radio Sant Fruitós, amb l’acte final de campanya que es durà a terme al Teatre Casal Cultural a les 19.30h de la tarda.