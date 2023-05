Els resultats de les eleccions municipals d’aquest diumenge al Bages han fet que ERC es mantingui com a primera força al ple del Consell Comarcal del Bages el proper mandat, i que fins i tot en surti reforçada, tot i que sense majoria absoluta. Els republicans passen dels 13 representants actuals a 14, mentre que Junts per Catalunya, segona força i amb qui actualment comparteix l’equip de govern comarcal, perd un conseller i passa de 9 a 8. El Consell Comarcal del Bages està format per un total de 33 membres i la majoria absoluta se situa en els disset representants.

Pel que fa als partits que actualment estan a l’oposició, el Grup Comarcal Candidatura de Progrés (PSC) manté els sis representants de l’actual mandat, la CUP tindrà dues conselleries (en perd una) i el grup comarcal En Comú Guanyem manté el representant actual. El PDeCat guanya presència i sumarà un representant en el proper mandat. D’altra banda, una particularitat és que l’excel·lent resultat que ha obtingut el grup municipal de Gent Fent Poble a Sant Fruitós de Bages (9 regidors gràcies a un total de 2.358 vots) permet a aquesta agrupació d’electors tenir presència per primera vegada al plenari del Consell Comarcal del Bages amb un representant.