Jaume Casals, qui va ser batlle de Navàs per la CUP del 2011 al 2019 (fa quatre anys no es va tornar a presentar), té molts números de tornar a l’alcaldia. La formació que lidera no ha assolit la majoria absoluta, però ha tornar a ser la força més votada (5 dels 13 regidors) i, a més, guanya distància respecte qui ha estat el seu soci en aquest mandat, ERC, que en perd un i passa a 4. Per tant, tenen la possibilitat de reeditar el pacte amb els republicans per governar amb un executiu ampli, però amb l’avantatge de tenir més força. Cal recordar que en aquest mandat s’han alternat l’alcaldia, ja que el 2019 només els van separar 3 vots. La nova composició, a més, li permet optar a altres socis. Perquè no tinguessin l’alcaldia caldria que la resta de forces sumessin un difícil tripartit d’ERC, PSC i Junts.