L'Institut Català de la Salut ha fet canvis al capdavant de la gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat de Catalunya Central, càrrec que des d’ara és a mans de Núria Prat, i en el qual agafa el relleu d’Anna Forcada. El passat mes de febrer hi va haver relleu a la cúpula de l'empresa pública ICS a nivell de Catalunya. Xavier Pérez n'és el nou director gerent, i el canvi de la regió de la Catalunya central respon a la voluntat de Pérez de crear un nou equip. La nova gerent, metgessa de família, era fins ara directora d’Atenció Primària de la Gerència Territorial Metropolitana Nord de l’ICS. Prat va estrenar el nou càrrec en la jornada anual que celebren els professionals de l’àrea amb l’objectiu de compartir experiències d'èxit dels equips d'atenció primària de la Catalunya Central i fer un balanç de la feina feta durant el darrer any, així com posar en relleu els reptes de futur del sistema sanitari català. Hi van participar uns 200 professionals de tot el territori.

En aquest esdeveniment, la nova gerent definia els professionals de l’atenció primària amb quatre conceptes: proximitat, expertesa, confiança i respecte. I reclamava una «organització centrada en el pacient», alhora que reivindicava que «Catalunya Central som el cor de Catalunya i l’atenció primària ha de ser el cor que fa bategar el sistema». En la jornada es va posar en relleu que durant el 2022, els equips de l’Atenció Primària i a la Comunitat Catalunya Central (APiCCC), que atenen una població de 426.081 habitants, s’han ampliat amb la incorporació de nous perfils professionals (referents de benestar emocional, nutricionistes, higienistes i fisioterapeutes) i ha posat en marxa accions de millora, com la renovació de les centraletes telefòniques i la creació de les agendes administratives. Anna Forcada, que ha estat gerent de l’ICS a la Catalunya Central des del 2019, destacava la feina feta durant aquests quatre anys en què la pandèmia ha sacsejat el sistema sanitari: «És important fer una valoració de la feina feta per tal de mirar el present i orientar-nos cap al que demana la ciutadania i els companys professionals, intentant donar sempre el millor servei a la població», subratllava. A banda de Prat i Forcada, la jornada també va comptar amb les intervencions del director gerent de l’ICS, Xavier Pérez, i de la gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Alba Oms. Pérez va posar de relleu que «estem en un moment de reptes» perquè «se’ns ha encarregat ajudar en la transformació del sistema sanitari per aconseguir que sigui garantista, públic, de país i de qualitat. I ho farem junts». I va subratllar que quan es parla d’Atenció Primària, a banda d’accessibilitat, «també hem de parlar de qualitat, resolució, innovació, docència i recerca». La jornada la van cloure el director de Recursos i Suport de l’APiCCC, Vicenç Fenollar; la gerent Núria Prat i la directora d’Atenció Primària del Departament de Salut, Núria Nadal, agraint la tasca realitzada a tots els professionals del territori. Nadal va encoratjar els assistents a «continuar treballant i difonent els projectes que heu fet realitat», mentre que Prat concloïa que «en equip construïm el futur, som una organització de coneixement i compartir-lo és imprescindible».