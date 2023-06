Després de tres anys a l’alcaldia, Àdria Mazcuñán (ERC) ha iniciat el nou mandat a l’oposició, després que a les eleccions del 28 de maig Gent fent Poble aconseguís la majoria absoluta, que ha fet de nou alcalde a Joan Carles Batanés. Mazcuñán ha definit el seu pas per l’alcaldia, fruit de la moció de censura del juny del 2020, com «una etapa molt intensa» on assegura que han deixat «molts projectes que en breu poden ser realitat i que dependrà del nou equip de govern que tirin endavant o no».

Mitjançant un comunicat, l’exalcaldessa santfruitosenca ha fet una valoració final del mandat «començant amb un trencament de confiança des del primer moment, amb mentides i menysteniments, que va provocar la moció de censura, i que ens va portar a assumir el govern de Sant Fruitós en un moment complicat». A partir d’aquí, diu, «hem passat tres anys de treball ferm, tossut, pensant sempre en el millor per Sant Fruitós, prioritzant en tot moment el bé comú i en no deixar ningú endarrere».

Segons Mazcuñán, «ha calgut vetllar molt intensament pel bon tracte i l’atenció a les persones de la residència de la gent gran» i «hem hagut de refer projectes que eren grans nyaps, i tot i això, hem pogut dur a terme la majoria de les accions que teníem previstes i moltes més». En aquest sentit, afirma que «les polítiques no han de ser llampants, han de resoldre la qualitat de vida de les veïnes i veïns». Des del govern, afirma, «la nostra voluntat ha estat en tot moment treballar per Sant Fruitós, encara que hi hagués qui s’entossudia en fer creure que el poble estava parat, i que ara es troben amb una pila de projectes a punt de ser realitat». Mazcuñán apunta que «hem treballat amb i per les persones, sense fer distincions de cap mena» i diu que «esperem que aquest tarannà i el vetllar per l’interès pel poble i no pel d’alguns particulars es mantingui en aquesta nova etapa».

La republicana subratlla que «hem deixat molts projectes que en breu poden ser realitat i que dependrà del nou equip de govern que tirin endavant, o no». Entre aquests projectes Mazcuñán destaca el nou pavelló, la comissaria de policia, el casal d’entitats, el projecte de recuperació de la casa Alfred Figueras, la pista poliesportiva a La Natura, els diferents carrils bici que han de connectar el nucli amb els barris, urbanitzacions i polígons, el nou CAP o la definició de les necessitats culturals i del nou equipament cultural.

També fa referència a les polítiques d’habitatge, la reordenació de l’espai de l’Hostal de Pineda i les places públiques de la residència, «que tenim el compromís ferm del departament que en tindrem més de deu de noves per a les persones residents, i que es faci un bon ús d’aquestes, així com de la correcta gestió a la residència», afirma. També enumera el pla de la zona nord, «per fer una connexió verda i amable de tota l’anella nord que envolta el poble», la urbanització de la plaça Bertrand i Serra i seguir amb el pla de recepció de polígons, «amb el qual s’ha treballat intensament i sempre vetllant pels interessos de tot el poble, no pensant en afavorir algun empresari concret», apunta.

Segons l’exalcaldessa, «aquests són alguns dels projectes que deixem embastats, però n’hi ha més, com el camí de la sagrera fins al pont d’en Paco, els camins segurs per anar a l’escola o l’ampliació de zones d’aparcament. Projectes que per nosaltres són importants pel present i el futur de Sant Fruitós, i que ara dependrà del nou equip de govern que es facin o no realitat». Finalment, assegura que des de l’oposició assumeix el compromís de «vetllar pels interessos i necessitats dels veïns i veïnes de Sant Fruitós».