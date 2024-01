El desembre del 1973, l’entitat Teatre Nou Esplai d’Artés va dur a terme amb molt èxit dues representacions de l’obra «El retaule del flautista», que posteriorment van repetir a Artés mateix, a l’estiu, amb una representació a l’aire lliure, a la placeta del carrer Padró, i portant-la a altres poblacions, com ara Berga. Cinquanta anys després, gran part dels qui van participar d’aquella iniciativa s’han tornat a retrobar. No han tornat a fer l’obra, però sí un àpat que ha reunit 73 persones a la Torre de Casanova de Moià. Una trobada en què es va tenir un record per als que ja no hi podien ser, es van rememorar anècdotes i cançons d’aquell muntatge i es va fer un petit homenatge a qui en va ser el director, Víctor Berenguer. Tampoc no hi va faltar una mica de teatre, com la fictícia parella de la Guàrdia Civil que esperava els convidats a l’aparcament per controlar que tot estigués en regla, o un minuciós servei de seguretat a l’interior. També es va fer un mocador commemoratiu, que tots els participants van lluir nuat al coll durant l’àpat i no hi va faltar la foto final de grup de record de la trobada.