Col·lectius ecologistes del Pla de Bages han denunciat amb un acte públic una tala d’arbres en una finca situada als peus de Collbaix, que consideren una agressió ambiental. Es tracta de Voluntàries Mediambientals i l'associació Meandre que van convocar una caminada que va reunir una norantena de persones, coincidit amb el Dia Mundial de l'Acció davant l'escalfament terrestre. La ruta va transcórrer pels voltants de la finca de Santa Marta, ubicada entre els municipis de Sant Joan de Vilatorrada i Fonollosa, on s’ha fet aquesta tala que els col·lectius qualifiquen de «devastació del paisatge, en un moment d'emergència climàtica on qualsevol espècie ha de ser protegida i preservada curosament davant els criteris econòmics més ferotges».

Segons detallen en un comunicat, els col·lectius ecologistes han demanat veure els permisos referents a aquesta tala i, diuen, «sabem que hi ha un permís demanat del mes de juny de 2023 per protecció d’incendis, i hem pogut constatar que no s’han seguit els criteris i la normativa d’aquest permís». Ho concreten pel fet que «dins d’aquesta normativa només es permet talar pi blanc, i han talat diversitat d’espècies com roures, alzines, lledoners, pi pinyoner i espècies protegides com el galzeran. Més d’un centenar d’arbres talats i entre ells molts exemplars de més de 70 anys. I el més important, som coneixedors de què aquesta tala va començar el mes de febrer de 2023, abans de cap permís. També ha quedat afectat el conegut camí de natura Florenci Codina, inaugurat el 2005, utilitzat des dels inicis per als centres educatius del municipi».

Voluntàries Mediambientals i l'associació Meandre també exposa que «sabem que l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha fet fins a dos requeriments per demanar per aquest permís i el seu pertinent seguiment. Mentrestant, després de diverses setmanes, restem a l'espera d’una resposta de l'administració, la Generalitat».

Segons detallen, la finca és de propietat privada, «d’un gran tenidor», amb «idees de negoci» per desenvolupar en els seus terrenys, com ara «fer un glamping», allotjaments de luxe d’acampada a l’aire lliure, «i l’altra idea és una residència per a gent gran d’alt nivell adquisitiu». En el comunicat denuncien que, «mentrestant, un bosc ha perdut bells exemplars de més de setanta anys i gran part de la població de Sant Joan i els col·lectius ecologistes de la comarca estem preocupats i a l’expectativa del que pot succeir en un indret tan apreciat per tothom».

La caminada, a banda de reivindicativa també va ser d’aprenentatge «visitant una zona única on hem pogut observar cinc de les sis espècies autòctones de pins que hi ha a Catalunya: el pi roig, pi pinyoner, pi blanc, pinassa i pinastre. Una zona molt a prop dels terrenys desforestats, que esperem que mai tingui cap destrossa per un ús privat, i demanarem la seva rigorosa protecció».

Les entitats ecologistes subratllen que els boscos mediterranis «són un dels ecosistemes amb més diversitat biològica del conjunt d’Europa», i que «els arbres juguen un paper fonamental en la conservació del medi ambient. Promouen la biodiversitat, proporcionant hàbitat, aliment i protecció a molts animals i plantes, contribueixen a regular el clima, prevenen l’erosió dels sòls, afavorint el desenvolupament de l’agricultura».