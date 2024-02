La producció i venda de calçots ha augmentat, tot i la situació de sequera

La producció i la venda dels calçots ha anat augmentant progressivament durant les darreres temporades, malgrat la situació de sequera que viu Catalunya des de fa més d’un any.

Fa uns cinc anys, el producte estrella de la temporada en l’horta catalans va començar a ser més popular a les parades de mercats i fruiteries de la regió de la Catalunya central. La propietària de la parada La Pera, del Puigmercadal de Manresa, Carolina Pardos assenyala que «és un producte que cada vegada està més de moda» i apunta que «després de la pandèmia cada vegada hi ha més grups de gent jove que fa comandes de calçots».

Prados explica que, tot i que de vegades tenen calçots de Valls, els solen comprar a un petit productor del Papiol. «Està preocupat per la producció de la temporada vinent pel tema de la sequera, de moment encara va tirant perquè hi ha humitat a l’ambient, però no durarà gaires mesos més», subratlla.

Alba Casasayas és productora de calçots de les Arnaules i explica que encara que és molt complicat calcular els quilos de calçots que surten en una temporada, sí que tenen constància que la demanda ha anat augmentant des de fa uns cinc anys.

Detalla que la venda de calçots sol anar relacionada amb el temps que fa: «els dies que fa sol en venem molts més al mercat». Però també apunta que les convé que les comandes més grosses s’encarreguin amb una mica de temps per «planificar les collites i poder oferir sempre un producte fresc i de bona qualitat».

Creu que el fet de tenir un producte de proximitat és el que marca la diferència amb altres productors, «la gent que ve al mercat a comprar els productes locals no anirien a una gran superfície a buscar calçots», considera.

La cap de torn de la botiga Ametller Origen de la carretera de Vic, Daniela Aravena, apunta que les vendes han pujat molt aquest any: «tenint en compte que estem a principis de temporada, ja hem venut molt més que l’any passat en aquesta època».

Explica que només en la botiga on ella treballa cada cap de setmana hi ha per norma més de vint encàrrecs de calçots i tots solen ser d’uns deu manats de 25 calçots cadascun. Per Aravena, «els calçots són un símbol d’ajuntar-se amb la família i els amics, i per això els encàrrecs són tan grans i normalment es fan amb antelació».