El funeral pel santjoanenc Manuel Vázquez Baena, que va ser localitzat mort aquest dimarts en una zona boscosa a la sortida del municipi de Sant Joan de Vilatorrada després que la família denunciés la seva desaparició, serà aquest divendres, a 1/4 d'1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

El santjoanenc, de 61 anys, va sortir a caminar aquest dilluns al vespre, com acostumava a fer molts dies, però aquesta vegada no va tornar a casa. Davant de la desaparició, la família va presentar denúncia als Mossos d'Esquadra la mateixa nit de dilluns i va iniciar una campanya per les xarxes socials per tal de localitzar-lo.

Els Mossos d'Esquadra el van buscar dimarts al matí amb un ampli dispositiu de recerca que va comptar amb la participació de la unitat URMA dels Mossos d'Esquadra, el grup de muntanya del mateix cos, la Policia Local del municipi i els voluntaris de Protecció Civil del poble. Els efectius van rastrejar les zones per on l'home solia sortir a caminar i, finalment, el van localitzar sense vida en una zona boscosa a la sortida del municipi pròxima a la carretera de Fonollosa.

Vázquez era molt conegut al municipi, havia estat constructor i era aficionat a fer sortides en moto. També estava vinculat a El Sidral, l’entitat de Sant Joan de Vilatorrada que organitza la Festa Major infantil. Durant l’estona que va durar la recerca, alguns veïns que el coneixien també van sortir a buscar-lo pel seu compte per les zones on ell solia passejar amb els seus gossos, però poca estona després coneixien la tràgica notícia que va commocionar el municipi.