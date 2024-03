El nombre de vehicles que accedeix a l’autopista a Sant Vicenç s’ha duplicat el 2023

El nombre de vehicles que accedeix cada dia laborable als sistemes de descomptes de l’autopista Terrassa-Manresa en el tram del Bages (en totes direccions) s’ha duplicat en un any (durant el 2023), coincidint amb l’aplicació del sistema de lectura de matrícules per als quins fan ús de l’anomenada Ronda de Manresa (gratuïta) i d’un increment de la bonificació dels trajectes cap a Terrassa. Una mesura, la primera, que el departament de Territori de la Generalitat valora que, dades en mà, ha tingut una incidència positiva i important, que s’ha traduït en la captació d’una part del trànsit que passava per la C-55, però que s’admet que encara és insuficient. Alhora, es posa en relleu que es constata que encara hi ha un marge important per atraure més vehicles cap a l’autopista i que, d’aquesta manera, deixin de passar per la carretera general, que en el tram del Bages presenta una situació de saturació.

El departament té controlat que encara hi ha 3.800 trànsits al dia per la C-55 que podrien fer ús gratuït de la C-16

Les xifres facilitades pel departament de Territori que mostren quin és el panorama de l’ús dels descomptes són les següents. El 2023 es va tancar amb més de 20.000 matrícules registrades a través del sistema del portal web de la concessionària (Autema) que habilita aquests vehicles per poder fer ús de forma gratuïta del tram d’autopista que fa de ronda de Manresa. L’empenta més forta es va produir tan bon punt es va activar el mecanisme de registre (al gener ja s’havien superat les 10.000), i entre març i abril s’assolien les 15.000. A partir d’aquí, el creixement ja es va alentir, però va seguir fins a superar aquesta xifra dels 20.000.

Hi ha una altra dada, però, a la que el departament dona especial valor, que és que quan va començar el 2023 el nombre de vehicles que utilitzava diàriament la barrera lateral del peatge de Sant Vicenç de Castellet/Castellbell no arribava als 3.000, i que es va tancar tocant és 6.000. El doble. Aquí hi ha inclosos tots els sistemes de pagament, inclosos els que no donen accés als descomptes, com són l’efectiu i la targeta, que estan al nivell més baix i pràcticament no han variat. L’increment es produeix sobretot de la mà dels usuaris que hi passen fent ús del sistema de registre de matrícula, que va tancar l’any amb una mitjana diària de 2.000 vehicles, després d’arrencar com a novetat el dia 2 de gener. Tot i això, aquest sistema no va fer que es reduís l’ús de l’altre mètode de pagament que dona accés als descomptes, el dispositiu Teletac, sinó que s’hi va afegir. Aquest no només no va disminuir, sinó que encara va registrar un lleuger augment i va ser el sistema predominant. L’últim mes de l’any eren més de 2.500 vehicles al dia els que accedien a l’autopista amb aquest mètode, el que també es coneix com a via-T.

El director general d’Infraestructures de Mobilitat, David Prat, considera positives aquestes xifres, valorant que han tingut incidència en la distribució de trànsits al Bages. Perquè es conclou que els vehicles beneficiats pels descomptes amb registre de matrícula es mantenen en una tendència creixent; perquè s’observa un creixement dels usuaris del peatge lateral nord a conseqüència dels trànsits amb descompte; i perquè el 50% del trànsit de la barrera lateral es beneficia de les bonificacions.

55.000 vehicles en total

Ara bé, admet que encara són insuficients perquè, segons ha concretat a Regió7, el balanç global que n’extreuen és que d’aquest increment de més de 3.000 vehicles del trànsit que passa diàriament per l’autopista, uns 2.000 són els que realment s’haurien captat (i, per tant, restat) de la C-55, mentre que es calcula que uns 1.300 vehicles /dia corresponen a un creixement global d’aquest corredor que formen conjuntament la C-55 i l’autopista. Així, en el conjunt del corredor es comptabilitzen prop de 55.000 vehicles al dia, dels quals gairebé dos terços transiten per la C-55, mentre que poc més d’una tercera part ho fan per l’autopista.

Ara bé, Prat ha explicat a Regió7 que, també, «un cop analitzada la mobilitat actual dels usuaris del corredor, es veu que encara hi ha marge per incrementar més el transvasament dels usuaris» que són de pas en aquest corredor del Bages. En concret, s’ha fet un control de la distribució de la demanda de mobilitat mitjançant càmeres lectores de matrícules que permeten conèixer els recorreguts que fan els vehicles en la xarxa que formen les dues vies esmentades, juntament amb la C-58 (carretera de Terrassa). I el que es detecta és que hi ha un volum d’uns 3.800 vehicles diaris del que s’identifica com a trànsit de pas (que no va a Manresa, sinó que es connecta amb punts situats més al nord i més al sud de la ciutat) que utilitza la C-55. Dit d’una altra manera, aquests prop de 4.000 vehicles diaris fan un itinerari que els seria factible passar per l’autopista de manera gratuïta (amb el registre de matrícula o el teletac), però, en canvi, no estan fent ús d’aquesta opció, sinó que passen per la C-55. És la xifra que Territori veu que té encara de marge de captació de manera molt directa per atraure-la cap a la via ràpida (amb la modalitat de ronda gratuïta de Manresa) i restar-la de la carretera.