L'Ajuntament de Súria ha convocat un campionat d’estalvi d’aigua per afavorir totes les accions que permetin una reducció del consum domèstic en l’actual situació d’emergència per sequera. Les persones o famílies guanyadores rebran vals de descompte que es podran utilitzar en comerços de la Unió de Botiguers de Súria. És una iniciativa de l'àrea de Medi Ambient dins de les accions de sensibilització impulsades per fomentar l’estalvi d’aigua.

El campionat es desenvoluparà entre el 15 de març i el 15 de juny, en què s'hauran d'implementar les mesures d'estalvi a les llars, i en què es proposaran activitats de sensibilització i reducció del consum a les persones i famílies participants. Prèviament, s'obrirà el termini de presentació de sol·licituds, que començarà dimarts vinent, 12 de març, i fins al 2 d'abril. Caldrà demanar la inscripció mitjançant una instància i presentar-la en horari d’atenció al públic a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, a la planta baixa de la Casa de la Vila. També es podrà presentar en format digital a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. En tot cas, caldrà afegir-hi fotocòpies de les factures de consum d’aigua dels quatre trimestres anteriors (de març de 2023 a març de 2024). Acabat el període pròpiament del concurs, del 15 de juny al 15 de juliol s'obrirà el termini per presentar la factura final amb l’estalvi d’aigua aconseguit i el divendres 2 d'agost es procedirà a l'acte de lliurament de premis en un lloc i una hora per determinar. A més, es farà una exposició final amb les mesures d'estalvi realitzades. Aquest dissabte, 9 de març, es farà promoció del campionat a la plaça de Sant Joan, durant el Mercat Setmanal. Dues categories de premis Les bases del campionat preveuen dues categories amb dos premis cadascuna. D'una banda, hi haurà el premi a la regularitat per a les llars que hagin aconseguit una reducció més gran del seu consum en comparació amb el mateix període de l’any anterior. El primer guardonat aconseguirà 80 euros en vals de descompte comercial, i segon premiat, 40. També hi haurà un premi a la reducció per a les llars que hagin aconseguit un estalvi més gran en relació amb el període immediatament anterior. En aquest cas, també hi haurà dos premiats amb 80 i 40 euros en vals de descompte, respectivament. Súria és un dels municipis catalans inclosos en l'estat d’emergència declarat el passat 2 de febrer per la Generalitat, amb diverses restriccions de consum.