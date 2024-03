El pont de Castellbell entra en la fase constructiva que en materialitzarà l’ampliació

Les obres de reforma que van començar el mes d’octubre passat del pont d'accés a Castellbell i el Vilar sobre el riu Llobregat pel Burés han completat una primera fase que permetrà iniciar ara la que correspon més específicament a la part constructiva, i que s’han de materialitzar en una ampliació de la infraestructura. Els treballs que s’han estat realitzant aquests mesos i que ara s’han completat han consistit sobretot en el desmuntatge dels murs de pedra laterals i a partir d'ara començaran pròpiament els treballs d'ampliació. Durant la segona quinzena de març i durant tot l’abril es col·locaran les lloses de formigó a tot el ferm del nou pont, que passarà a tenir una amplada superior als 10 metres en tot un tram de 180 metres de llargada.

Un cop completats aquests treballs, i també durant el mes d'abril, començaran les tasques de formigonatge que s'allargaran fins al maig. Ja en la recta final, en les darreres setmanes de feina, es duran a terme les tasques de col·locació de les barreres i de les baranes, l’aplacat dels murs, la pavimentació i les canalitzacions.

Dins dels terminis

L’Ajuntament castellvilarenc ha assegurat que les obres (que porta a terme la Diputació, ja que el pont forma part d’una carretera de la seva titularitat) avancen a bon ritme i es preveu que s’enllesteixin dins el calendari d'execució previst. En concret, els treballs s’acabaran el pròxim mes de juny, un cop completades les proves de càrrega, moment en què es podrà reobrir al trànsit.

Els treballs van començar el mes d’octubre i, en una primera fase, es va treballar totalment fora de la infraestructura, sense afectar gens la circulació. Posteriorment, es van iniciar actuacions que van obligar a implantar-hi un trànsit alternat en un sentit i l'altre. I a mitjan gener ja es va tancar completament.

Un projecte que suposa una inversió d’1,8 milions d’euros i que permetrà duplicar l’amplada actual del pont i guanyar un espai propi per a vianants i ciclistes. L’actuació abasta un tram de 310 metres que inclou essencialment el pont de la C-1411a sobre el riu Llobregat, la seva intersecció amb la B-122, i una petita àrea a la zona urbana de la colònia Burés.

El pont té una longitud de 134,3 metres i una amplada de 5,9, que es redueix a 8,75 a la zona dels estreps i entre murs. Un cop feta l’obra, es mantindrà la mateixa longitud, però es doblarà l’amplada, que passarà a ser de 10,3 metres totals.

Espai per a vianants i ciclistes

Els treballs inclouen un itinerari per a vianants i ciclistes de 2,5 metres d’amplada lliure en un dels vorals. Així mateix, s’implantaran barreres de contenció, un mur de 20 centímetres de formigó, i una barana metàl·lica de protecció per als vianants i els ciclistes. També s’aprofitarà l’actuació per millorar el revolt d’accés al pont des de la banda nord (des de Manresa). En paral·lel, es renovarà la il·luminació del pont amb tecnologia LED i adaptada a la normativa actual.

Abans de les obres, l’ample útil del pont quedava limitat a 5,4 metres. Això complicava el trànsit, especialment quan l’havien de creuar vehicles pesants, i es posava en risc la seguretat dels vianants, que també hi circulen. I és que es tracta d’una infraestructura clau per entrar i sortir de Castellbell, i absorbeix pràcticament tot el trànsit que vol connectar amb la C-55, tenint en compte que els altres dos enllaços són per la Bauma, al sud del nucli, sigui amb la C-58 o amb C-55 per la carretera de Monistrol. Per aquest pont hi passa molt trànsit, des dels turismes que accedeixen al poble fins a camions que van als polígons, els busos de línia regular i escolars.

Mantindrà la imatge

L’ampliació projectada també preveu una rehabilitació de l’estructura del pont, que es mantindrà tal com és, amb una tipologia d’arcs múltiples amb voltes de formigó suportades per piles, també de formigó, i revestides de pedra de gres. Data del 1947, que és quan se’n va fer la reconstrucció després del seu enderroc el 1939. L’obra original era del 1884. Si bé no és una estructura antiga perquè tot just data de mitjan segle passat, s’ha considerat que guarda una estètica que conjuga amb la vista panoràmica que ofereix cap al pont vell i Montserrat de fons.